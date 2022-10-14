В случае ядерного удара у Зеленского будут все основания перенести войну в Россию, включая удары по Москве – бывший посол США

Макфол: На ядерную эскалацию союзники ответят поставками Украине наступательного оружия и не будут ограничивать его применение Фото: Майкл Макфол / Facebook

По его словам, последними действиями Путин все дальше загоняет себя в угол, а единственный способ положить конец войне – "поставить кого-то другого у власти в Москве".

"Если война и дальше будет идти плохо, количество голосов, тихо поддерживающих требования мира, возрастет. Напряженность между российскими военными и спецслужбами уже выплескивается наружу. Эта напряженность будет только расти, если российские солдаты продолжат гибнуть и отступать в Украине", – пишет Макфол.

Он считает, что возможный ядерный удар сметет и самого Путина. Ни один мировой лидер не поддержит Путина, а союзники Украины ответят поставками ей наступательного оружия и не будут ограничивать его применение.

"После ядерной атаки ни один украинский лидер не стал бы призывать к капитуляции. Вместо этого у Зеленского будут все основания перенести войну в Россию, включая удары по объектам в Москве и других крупных городах. Кто сомневается, что у Украины есть спящие "ячейки" [подполья] в Москве? В то же время трудно поверить, что большинство россиян приветствовало бы применение ядерного оружия против славянских соседей", – говорится в колонке.

Макфол предполагает, что у сторонников "имперской" агрессии в РФ нет ресурса свергнуть путинский режим, а рядовые российские граждане не против переговоров с Украиной.

"Но разделяет ли Путин эти же оценки? Я не знаю. И именно поэтому его недавние шаги по эскалации так пугают", – добавляет американский дипломат.