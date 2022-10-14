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В случае ядерного удара у Зеленского будут все основания перенести войну в Россию, включая удары по Москве – бывший посол США

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Макфол: На ядерную эскалацию союзники ответят поставками Украине наступательного оружия и не будут ограничивать его применение
Макфол: На ядерную эскалацию союзники ответят поставками Украине наступательного оружия и не будут ограничивать его применение
Фото: Майкл Макфол / Facebook

Эскалация войны, на которую идет президент России Владимир Путин, вызывает тревогу, но в конечном счете обречена на провал. Об этом бывший посол США в России и специальный помощник по нацбезопасности президента Барака Обамы Майкл Макфол пишет в колонке для The Washington Post.

По его словам, последними действиями Путин все дальше загоняет себя в угол, а единственный способ положить конец войне – "поставить кого-то другого у власти в Москве".

"Если война и дальше будет идти плохо, количество голосов, тихо поддерживающих требования мира, возрастет. Напряженность между российскими военными и спецслужбами уже выплескивается наружу. Эта напряженность будет только расти, если российские солдаты продолжат гибнуть и отступать в Украине", – пишет Макфол.

Он считает, что возможный ядерный удар сметет и самого Путина. Ни один мировой лидер не поддержит Путина, а союзники Украины ответят поставками ей наступательного оружия и не будут ограничивать его применение.

"После ядерной атаки ни один украинский лидер не стал бы призывать к капитуляции. Вместо этого у Зеленского будут все основания перенести войну в Россию, включая удары по объектам в Москве и других крупных городах. Кто сомневается, что у Украины есть спящие "ячейки" [подполья] в Москве? В то же время трудно поверить, что большинство россиян приветствовало бы применение ядерного оружия против славянских соседей", – говорится в колонке.

Макфол предполагает, что у сторонников "имперской" агрессии в РФ нет ресурса свергнуть путинский режим, а рядовые российские граждане не против переговоров с Украиной.

"Но разделяет ли Путин эти же оценки? Я не знаю. И именно поэтому его недавние шаги по эскалации так пугают", – добавляет американский дипломат.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

12 октября представитель НАТО заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, ядерное оружие, война России против Украины, Майкл Макфол
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