Ходжес о ядерной угрозе РФ: Россияне просто должны понять, что у США есть для них сюрприз

Ходжес: У президента США есть обширный список вариантов, применение которых будет разрушительным для российских вооруженных сил Фото: ЕРА

"На прошлой неделе мой президент уже сказал, что это будет ужасной ошибкой, если Россия применит ядерное оружие, потому что она заплатит высокую цену. Остальные мировые лидеры тоже повторили это. Поэтому заявление Байдена было очень четким, и Путин не может не быть озадачен серьезностью США по этому поводу", – сказал Ходжес.

По его словам, неизвестность того, как именно США ответят на применение Россией ядерного оружия против Украины, лишь усиливает позиции американской стороны.

"А никто и не должен этого знать. В этом как раз и состоит суть. У президента США есть обширный список вариантов, применение которых будет разрушительным для российских вооруженных сил. И было бы неразумно показывать список этих опций, потому что тогда вы теряете гибкость. Россияне просто должны понять, что для них будет сюрпризом то, что собираются сделать США в таком случае. И поэтому совсем неуместно разглашать этот список. Вы не имеете права знать, какими могут быть ответы", – подчеркнул Ходжес.

Он также отметил, что считает маловероятным применение Россией ядерного оружия.