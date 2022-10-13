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Ходжес о ядерной угрозе РФ: Россияне просто должны понять, что у США есть для них сюрприз

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Ходжес: У президента США есть обширный список вариантов, применение которых будет разрушительным для российских вооруженных сил
Ходжес: У президента США есть обширный список вариантов, применение которых будет разрушительным для российских вооруженных сил
Фото: ЕРА

У президента США Джо Байдена есть много инструментов для эффективного ответа на возможное применение президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. Об этом в опубликованном 12 октября интервью "Главкому" заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

"На прошлой неделе мой президент уже сказал, что это будет ужасной ошибкой, если Россия применит ядерное оружие, потому что она заплатит высокую цену. Остальные мировые лидеры тоже повторили это. Поэтому заявление Байдена было очень четким, и Путин не может не быть озадачен серьезностью США по этому поводу", – сказал Ходжес.

По его словам, неизвестность того, как именно США ответят на применение Россией ядерного оружия против Украины, лишь усиливает позиции американской стороны.

"А никто и не должен этого знать. В этом как раз и состоит суть. У президента США есть обширный список вариантов, применение которых будет разрушительным для российских вооруженных сил. И было бы неразумно показывать список этих опций, потому что тогда вы теряете гибкость. Россияне просто должны понять, что для них будет сюрпризом то, что собираются сделать США в таком случае. И поэтому совсем неуместно разглашать этот список. Вы не имеете права знать, какими могут быть ответы", – подчеркнул Ходжес.

Он также отметил, что считает маловероятным применение Россией ядерного оружия.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерного удара по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, Джо Байден, Бен Ходжес, война России против Украины
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