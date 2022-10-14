Лукашенко считает, что РФ не применит в Украине ядерное оружие, потому что имеет "очень приличное" неядерное

"Никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет. [...] Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия", – сказал Лукашенко.

Он, в частности, назвал "очень приличным" и "высокоточным" оружие, которое российские оккупанты использовали против гражданских объектов Украины после взрыва на Крымском мосту 8 октября.

По словам Лукашенко, о ядерном ударе "ни в коем случае даже разговаривать нельзя".

"Это конец планеты, если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством. Потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают. И никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)