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Лукашенко считает, что РФ не применит в Украине ядерное оружие, потому что имеет "очень приличное" неядерное

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Лукашенко заявил, что использование ядерного оружия приведет к "концу планеты"
Лукашенко заявил, что использование ядерного оружия приведет к "концу планеты"
Фото: ЕРА

Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко считает, что президент России Владимир Путин не намерен применять ядерное оружие в войне России против Украины. Об этом Лукашенко заявил 14 октября в записанном в Астане интервью NBC, его выдержки опубликовал сайт политика.

"Никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет. [...] Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия", – сказал Лукашенко.

Он, в частности, назвал "очень приличным" и "высокоточным" оружие, которое российские оккупанты использовали против гражданских объектов Украины после взрыва на Крымском мосту 8 октября.

По словам Лукашенко, о ядерном ударе "ни в коем случае даже разговаривать нельзя".

"Это конец планеты, если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством. Потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают. И никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

12 октября представитель НАТО заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, ядерное оружие, война, война России против Украины, ядерный удар
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