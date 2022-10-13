"Нельзя давать слабину". Зеленский рассказал, как Европа может не дать Путину применить ядерное оружие

"Россияне будут бояться применить то или иное оружие, когда все в Европе будут однозначно чувствовать силу, будут понимать, что их невозможно шантажировать ничем. Должна быть четкая политическая изоляция. Никто не говорит, что нужно делать то же самое, что и россияне, – ни в коем случае. Они себя ведут как террорист, а Европа не должна себя так вести, потому что Европа другая. Но нельзя давать слабину в отношениях с этим руководством России", – сказал он.
Зеленский отметил, что Путин планирует забирать по чуть-чуть чужих территорий. Слабые позиции Европы в отношении России дадут возможность как раз применить любое оружие, какое он захочет, сказал украинский президент.
"Он смотрит на оккупированный Крым: ничего же не было. Были поверхностные санкции. Это дало ему возможность, его не сильно предупредили, и он пошел дальше, забрал часть нашего Донбасса", – отметил Зеленский.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября сообщил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерного удара по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.