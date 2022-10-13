"Нельзя давать слабину". Зеленский рассказал, как Европа может не дать Путину применить ядерное оружие

"Россияне будут бояться применить то или иное оружие, когда все в Европе будут однозначно чувствовать силу, будут понимать, что их невозможно шантажировать ничем. Должна быть четкая политическая изоляция. Никто не говорит, что нужно делать то же самое, что и россияне, – ни в коем случае. Они себя ведут как террорист, а Европа не должна себя так вести, потому что Европа другая. Но нельзя давать слабину в отношениях с этим руководством России", – сказал он.

Зеленский отметил, что Путин планирует забирать по чуть-чуть чужих территорий. Слабые позиции Европы в отношении России дадут возможность как раз применить любое оружие, какое он захочет, сказал украинский президент.

"Он смотрит на оккупированный Крым: ничего же не было. Были поверхностные санкции. Это дало ему возможность, его не сильно предупредили, и он пошел дальше, забрал часть нашего Донбасса", – отметил Зеленский.