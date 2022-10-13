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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если РФ нанесет ядерный удар по Украине, аналогичного ответа не будет – Макрон

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Макрон заявил, что Франция не будет отвечать ядерным ударом на аналогичный шаг РФ
Макрон заявил, что Франция не будет отвечать ядерным ударом на аналогичный шаг РФ
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность ядерного ответа в случае ядерного удара России по Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу France 2, опубликованном 12 октября.

Использование ядерного оружия было бы "исторической ответственностью со стороны России", отметил Макрон, и как страна, у которой есть такое оружие, она "несет ответственность", цитирует его издание Huffpost

По словам президента Франции, у правительства страны есть доктрина, "основанная на фундаментальных интересах нации". Отвечая на вопрос о возможном тактическом ударе России с применением ядерной бомбы, Макрон заявил, что это не повлечет за собой "ядерного ответа со стороны Франции", добавив, что это "не ее доктрина". 

В то же время, по мнению Макрона, нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Россией и Украиной. Он считает, что президент РФ Владимир Путин должен "закончить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров".

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

12 октября представитель НАТО заявил: если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.

Теги: Владимир Путин, НАТО, оружие, ядерное оружие, угрозы, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон, ядерный удар
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