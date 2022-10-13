Если РФ нанесет ядерный удар по Украине, аналогичного ответа не будет – Макрон

Макрон заявил, что Франция не будет отвечать ядерным ударом на аналогичный шаг РФ Фото: EPA

Использование ядерного оружия было бы "исторической ответственностью со стороны России", отметил Макрон, и как страна, у которой есть такое оружие, она "несет ответственность", цитирует его издание Huffpost.

По словам президента Франции, у правительства страны есть доктрина, "основанная на фундаментальных интересах нации". Отвечая на вопрос о возможном тактическом ударе России с применением ядерной бомбы, Макрон заявил, что это не повлечет за собой "ядерного ответа со стороны Франции", добавив, что это "не ее доктрина".

В то же время, по мнению Макрона, нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Россией и Украиной. Он считает, что президент РФ Владимир Путин должен "закончить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров".