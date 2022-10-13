Путин должен вернуться за стол переговоров – Макрон

По мнению Макрона, президент России Владимир Путин должен "закончить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров", цитирует его ответ Europe1.fr. Президент Франции заверил, не хочет "мировой войны".

Макрон отметил, что необходимо не допустить применение Москвой химического или ядерного оружия. Он напомнил, что Франция тоже является страной, "оснащенной атомной бомбой". В то же время, он считает, что сдерживание работает и нужно меньше "раздувать" тему ядерной угрозы. Он заявил, что "чем меньше об этом говорить, тем больше доверия".

Президент Франции также вспомнил о самопровозглашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко. Он заяви, у Лукашенко будут "проблемы", если он еще больше втянется в войну в Украине.