Путин должен вернуться за стол переговоров – Макрон

По мнению Макрона, президент России Владимир Путин должен "закончить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров", цитирует его ответ Europe1.fr. Президент Франции заверил, не хочет "мировой войны".
Макрон отметил, что необходимо не допустить применение Москвой химического или ядерного оружия. Он напомнил, что Франция тоже является страной, "оснащенной атомной бомбой". В то же время, он считает, что сдерживание работает и нужно меньше "раздувать" тему ядерной угрозы. Он заявил, что "чем меньше об этом говорить, тем больше доверия".
Президент Франции также вспомнил о самопровозглашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко. Он заяви, у Лукашенко будут "проблемы", если он еще больше втянется в войну в Украине.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
В той же речи президент РФ потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на подписание Путиным "договоров" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных украинских территорий, заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября он ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным".