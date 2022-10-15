Путин: Что такое "поражение Украины"? Каждый может понимать это по-разному

"Вы знаете, ведь это вопрос понятий. Вопрос юридической техники. Что такое "поражение Украины"? Каждый может понимать это по-разному. То, что Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, – это поражение или что? Вот надо понять, что это такое", – считает российский лидер.

Отвечая на вопрос о том, чем может закончиться вероятный ввод войск НАТО на территорию Украины, президент страны-оккупанта предостерег от такого развития событий.

"В любом случае введение войск и прямое соприкосновение, прямое столкновение с российской армией – очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать", – сказал Путин.

Ранее в России заявляли, что вступление Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне. Такого сценария не исключил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.