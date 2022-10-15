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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин: Что такое "поражение Украины"? Каждый может понимать это по-разному

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Путин предостерег НАТО от прямого столкновения с российской армией
Путин предостерег НАТО от прямого столкновения с российской армией
Фото: EPA

Комментируя высказанный генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом тезис о том, что победа России над Украиной станет поражением для Альянса, президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане (Казахстан), что это – "вопрос понятий". Его слова цитирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости" 14 августа в Telegram.

"Вы знаете, ведь это вопрос понятий. Вопрос юридической техники. Что такое "поражение Украины"? Каждый может понимать это по-разному. То, что Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, – это поражение или что? Вот надо понять, что это такое", – считает российский лидер.

Отвечая на вопрос о том, чем может закончиться вероятный ввод войск НАТО на территорию Украины, президент страны-оккупанта предостерег от такого развития событий.

"В любом случае введение войск и прямое соприкосновение, прямое столкновение с российской армией – очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать", – сказал Путин.

Ранее в России заявляли, что вступление Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне. Такого сценария не исключил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила.

30 сентября 2022 года, после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, военная помощь, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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