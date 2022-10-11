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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Победа Путина будет означать поражение НАТО – Столтенберг

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Йенс Столтенберг рассказал, почему важна победа Украины
Йенс Столтенберг рассказал, почему важна победа Украины
Фото: EPA

Победа России в полномасштабной войне против Украины будет означать поражение Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 октября во время пресс-конференции, которую транслировал канал "Еспресо", накануне встречи министров обороны в Брюсселе.

"Для нас всех важно, чтобы Украина победила в битве, в войне против вторгшихся в нее российских войск. Ведь если Путин победит, это будет не просто большим поражением для Украины, но и поражением и опасностью для всех нас. Это сделает мир более опасным, а нас – более уязвимыми к дальнейшей российской агрессии", – сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО важно вовремя пополнять запасы оружия, поскольку хотя Альянс и не является стороной конфликта, но играет важную роль в поддержке Украины.

"Ожидаю, что министры на встрече завтра и послезавтра примут решение о том, как использовать процесс оборонного планирования НАТО, чтобы согласовать более амбициозные планы для различных целей, связанных с пополнением запасов", – сказал он.

Контекст:

12 октября в Брюсселе соберется контактная группа по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн".

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно. Всего уже прошло пять таких заседаний, предыдущее имело место 8 сентября.

Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 8 сентября, что президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, агрессия, военная помощь, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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