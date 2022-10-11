Победа Путина будет означать поражение НАТО – Столтенберг

"Для нас всех важно, чтобы Украина победила в битве, в войне против вторгшихся в нее российских войск. Ведь если Путин победит, это будет не просто большим поражением для Украины, но и поражением и опасностью для всех нас. Это сделает мир более опасным, а нас – более уязвимыми к дальнейшей российской агрессии", – сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО важно вовремя пополнять запасы оружия, поскольку хотя Альянс и не является стороной конфликта, но играет важную роль в поддержке Украины.

"Ожидаю, что министры на встрече завтра и послезавтра примут решение о том, как использовать процесс оборонного планирования НАТО, чтобы согласовать более амбициозные планы для различных целей, связанных с пополнением запасов", – сказал он.