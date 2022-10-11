Путин и Эрдоган 13 октября в Казахстане обсудят Украину

"Да, определенность появилась. Действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра... Темы понятные, это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам", – сказал Песков журналистам.
Встреча пройдет в рамках совещания по взаимодействию и укреплению мер доверия в Азии, которая пройдет 12–13 октября в Астане.
По данным CNN Türk, президент Эрдоган во время встречи с Путиным может призвать к снижению напряжения в Украине и сближению сторон при посредничестве Турции.
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.
20 сентября 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.
Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября, когда было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, которые воевали на стороне Украины.