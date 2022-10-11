Путин и Эрдоган 13 октября в Казахстане обсудят Украину

По данным СМИ, Эрдоган во время встречи с Путиным может призвать к снижению напряжения в Украине Фото: EPA

"Да, определенность появилась. Действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра... Темы понятные, это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам", – сказал Песков журналистам.

Встреча пройдет в рамках совещания по взаимодействию и укреплению мер доверия в Азии, которая пройдет 12–13 октября в Астане.

По данным CNN Türk, президент Эрдоган во время встречи с Путиным может призвать к снижению напряжения в Украине и сближению сторон при посредничестве Турции.