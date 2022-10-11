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Путин и Эрдоган 13 октября в Казахстане обсудят Украину

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По данным СМИ, Эрдоган во время встречи с Путиным может призвать к снижению напряжения в Украине
По данным СМИ, Эрдоган во время встречи с Путиным может призвать к снижению напряжения в Украине
Фото: EPA

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в четверг, 13 октября, проведут переговоры в Астане. Одной из главных тем станет Украина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

"Да, определенность появилась. Действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра... Темы понятные, это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам", – сказал Песков журналистам.

Встреча пройдет в рамках совещания по взаимодействию и укреплению мер доверия в Азии, которая пройдет 12–13 октября в Астане.

По данным CNN Türk, президент Эрдоган во время встречи с Путиным может призвать к снижению напряжения в Украине и сближению сторон при посредничестве Турции.

Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.

20 сентября 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября, когда было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, которые воевали на стороне Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Казахстан, война, Астана, война России против Украины
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