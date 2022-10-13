В РФ заявили: вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне

Он назвал заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО "скорее пропагандистским ходом". По его мнению, Киев понимает, что такой шаг – это "эскалация к мировой войне". Венедиктов добавил, что Украина таким образом "создает информационный шум и привлекает к себе внимание".

Также он заявил, что Запад является "непосредственной стороной конфликта", несмотря на заявления о "непричастности к событиям в Украине". Он добавил, что в Альянсе также понимают "самоубийственность" принятия Украины в блок.

"Вступление Украины в НАТО или какие-то другие альянсы, сформированные под эгидой США, для РФ неприемлемо", и эта позиция России "остается неизменной", резюмировал Венедиктов.