В РФ заявили: вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне

Он назвал заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО "скорее пропагандистским ходом". По его мнению, Киев понимает, что такой шаг – это "эскалация к мировой войне". Венедиктов добавил, что Украина таким образом "создает информационный шум и привлекает к себе внимание".
Также он заявил, что Запад является "непосредственной стороной конфликта", несмотря на заявления о "непричастности к событиям в Украине". Он добавил, что в Альянсе также понимают "самоубийственность" принятия Украины в блок.
"Вступление Украины в НАТО или какие-то другие альянсы, сформированные под эгидой США, для РФ неприемлемо", и эта позиция России "остается неизменной", резюмировал Венедиктов.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.