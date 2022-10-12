Подоляк о позиции НАТО по ядерному сдерживанию РФ: Четко и по буквам – для особо горячих российских голов. Именно то, что хотела услышать Украина

Подоляк заявил, что заявление НАТО об ответе России в случае применения ядерного оружия – именно то, что хотели услышать в Украине Фото: president.gov.ua

"Четко и по буквам – для особо горячих российских голов. Официальная позиция НАТО – "немедленный жесткий ответ за попытку применения ядерного оружия, в том числе на территории Украины". Совершенно конкретно, без уклонений. Именно то, что хотела услышать Украина", – написал Подоляк.

Чітко й по буквах – для особливо гарячих російських голів. Офіційна позиція #НАТО – «негайна жорстка відповідь за спробу застосування ядерної зброї, у тому числі на території України». Цілком конкретно, без ухилянь. Саме те, що хотіла почути Україна. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 11, 2022

Столтенберг 11 октября сообщил, что НАТО проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "на следующей неделе". Кроме того, он заявил, что НАТО готово к любой атаке против любой страны-члена.

"И мы четко передали России, что будут серьезные последствия, если они применят ядерное оружие каким-либо образом, в том числе ядерное оружие малой мощности в Украине", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что НАТО внимательно следит за ситуацией.