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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о позиции НАТО по ядерному сдерживанию РФ: Четко и по буквам – для особо горячих российских голов. Именно то, что хотела услышать Украина

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Подоляк заявил, что заявление НАТО об ответе России в случае применения ядерного оружия именно то, что хотели услышать в Украине
Подоляк заявил, что заявление НАТО об ответе России в случае применения ядерного оружия – именно то, что хотели услышать в Украине
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк приветствовал 11 октября в Twitter заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об ответе Альянса на возможное применение Россией ядерного оружия.

"Четко и по буквам – для особо горячих российских голов. Официальная позиция НАТО – "немедленный жесткий ответ за попытку применения ядерного оружия, в том числе на территории Украины". Совершенно конкретно, без уклонений. Именно то, что хотела услышать Украина", – написал Подоляк.

Столтенберг 11 октября сообщил, что НАТО проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "на следующей неделе". Кроме того, он заявил, что НАТО готово к любой атаке против любой страны-члена.

"И мы четко передали России, что будут серьезные последствия, если они применят ядерное оружие каким-либо образом, в том числе ядерное оружие малой мощности в Украине", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что НАТО внимательно следит за ситуацией.

"Президент [России Владимир] Путин продолжает ядерный шантаж. РФ знает, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому ее не стоит начинать. Мы тщательно мониторим ядерный потенциал России, и мы не заметили никаких изменений в размещении оружия. Однако мы остаемся настороже", – сказал он.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, ядерное оружие, Джо Байден, Йенс Столтенберг, угрозы, военные учения, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, учения, ядерный удар, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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