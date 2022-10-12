Подоляк о позиции НАТО по ядерному сдерживанию РФ: Четко и по буквам – для особо горячих российских голов. Именно то, что хотела услышать Украина

"Четко и по буквам – для особо горячих российских голов. Официальная позиция НАТО – "немедленный жесткий ответ за попытку применения ядерного оружия, в том числе на территории Украины". Совершенно конкретно, без уклонений. Именно то, что хотела услышать Украина", – написал Подоляк.
Чітко й по буквах – для особливо гарячих російських голів. Офіційна позиція #НАТО – «негайна жорстка відповідь за спробу застосування ядерної зброї, у тому числі на території України». Цілком конкретно, без ухилянь. Саме те, що хотіла почути Україна.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 11, 2022
Столтенберг 11 октября сообщил, что НАТО проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "на следующей неделе". Кроме того, он заявил, что НАТО готово к любой атаке против любой страны-члена.
"И мы четко передали России, что будут серьезные последствия, если они применят ядерное оружие каким-либо образом, в том числе ядерное оружие малой мощности в Украине", – подчеркнул Столтенберг.
Генсек Альянса отметил, что НАТО внимательно следит за ситуацией.
"Президент [России Владимир] Путин продолжает ядерный шантаж. РФ знает, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому ее не стоит начинать. Мы тщательно мониторим ядерный потенциал России, и мы не заметили никаких изменений в размещении оружия. Однако мы остаемся настороже", – сказал он.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.