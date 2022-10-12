"Не думаю, что он это сделает". Байден заявил, что Путин не может продолжать безнаказанно говорить о применении ядерного оружия

"Я не думаю, что он это сделает… Я считаю безответственным с его стороны говорить об этом, когда мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине", – отметил Байден.
По его словам, даже угрозы Путина имеют дестабилизирующий эффект.
"Все, что я хотел сказать, это то, что это может привести к просто ужасному исходу. И не потому, что кто-то намеревается превратить это в мировую войну или что-то в этом роде, а просто потому, что после того, как вы примените ядерное оружие, ошибки, которые могут быть допущены, просчеты – неизвестно, что может произойти", – предостерег президент США.
Он подчеркнул, что в случае, если будет допущена ошибка, все "может закончиться Армагеддоном".
"Он [Путин], на самом деле, не может продолжать безнаказанно говорить о применении тактического ядерного оружия, будто это рациональный поступок", – резюмировал Байден, добавив, что США уже разработали план действий на случай, если РФ все же нанесет ядерный удар.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерного удара по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.