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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не думаю, что он это сделает". Байден заявил, что Путин не может продолжать безнаказанно говорить о применении ядерного оружия

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Байден подчеркнул, что все "может закончиться Армагеддоном"
Байден подчеркнул, что все "может закончиться Армагеддоном"
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден в опубликованном 11 октября интервью CNN заявил, что президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не решится на применение ядерного оружия.

"Я не думаю, что он это сделает… Я считаю безответственным с его стороны говорить об этом, когда мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине", – отметил Байден.

По его словам, даже угрозы Путина имеют дестабилизирующий эффект.

"Все, что я хотел сказать, это то, что это может привести к просто ужасному исходу. И не потому, что кто-то намеревается превратить это в мировую войну или что-то в этом роде, а просто потому, что после того, как вы примените ядерное оружие, ошибки, которые могут быть допущены, просчеты – неизвестно, что может произойти", – предостерег президент США.

Он подчеркнул, что в случае, если будет допущена ошибка, все "может закончиться Армагеддоном".

"Он [Путин], на самом деле, не может продолжать безнаказанно говорить о применении тактического ядерного оружия, будто это рациональный поступок", – резюмировал Байден, добавив, что США уже разработали план действий на случай, если РФ все же нанесет ядерный удар.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерного удара по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, ядерное оружие, Джо Байден, война России против Украины, ядерный удар
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