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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Путин максимально неудачно выбрал объект агрессии. Если бы российские войска двинулись на Ригу, она бы не устояла

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Белковский: У такого фартового человека, как Путин, не может не случиться капец на финише его звездной карьеры
Белковский: У такого фартового человека, как Путин, не может не случиться капец на финише его звездной карьеры
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российский политолог Станислав Белковский рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что с самого начала был уверен, что Украины в войне с Россией выстоит, а не падет через несколько дней, как прогнозировали некоторые западные политики и аналитики.

Белковский подчеркнул, что эта его уверенность была основна в том числе на личном общении с украинцами и понимании менталитета украинского народа.

"24 февраля я, безусловно, прислушивался к мнению, что Украина выстоять не может. Во всяком случае в долгосрочной перспективе. Но интуитивно я считал, что Украина выстоит. По двум причинам. И у меня есть много свидетельств – как публичных, так и не публичных, что я это говорил на самом деле, а не придумал только что. Во-первых, важнейшая национальная черта украинцев (а я очень хорошо знаю украинский народ не только в силу моей общественной активности, но даже и обстоятельств личной жизни) – это упорство, упрямство. Я очень люблю украинские слова, которые зачастую гораздо... "Впертість". Что гораздо более выразительно, чем упрямство. Точно так же, как "перемога" более выразительно, чем победа. И эта "впертість" не могла дать Украине возможность сдаться на милость победителя, что бы ни происходило", – сказал политолог.

Поэтому, уверен Белковский, планы президента РФ Владимира Путина по оккупации Украины были невыполнимы с самого начала.

"В этом смысле выбор объекта агрессии для Владимира Путина был максимально неудачным. Вот если бы российские войска двинулись на Ригу (я желаю Латвии свободы и процветания, не нужно думать, что я предлагаю что-нибудь подобное сделать), то Рига бы не устояла в течение нескольких дней. А потом собирался бы НАТО, тер бы за пятую статью Вашингтонского договора... Это было бы еще долго и мучительно", – считает эксперт.

По его мнению, начав агрессию против Украины, Путин сделал две важные ошибки.

"Он пошел точно не туда, куда ему следовало бы идти. А во-вторых, я пытаюсь с некоторых пор в моей жизни смотреть на историю не с точки зрения набора предметных обстоятельств, с которыми мы имеем дело здесь и сейчас, а с точки зрения исторического предопределения, что же должно быть. Вот простой пример из недавнего прошлого. Август 1991 года. 20 августа должен быть подписан в Ново-Огарево, в резиденции [президента СССР] Михаила Горбачева, союзный договор. Ну да, не из 15 республик, а из девяти, но все равно. Но этого уже не могло быть, потому что Советский Союз был с точки зрения исторического предопределения обречен. Что же происходит? Происходит путч ГКЧП – и союзный договор отменяется. Так и здесь: было понятно, что эту войну не может выиграть Владимир Путин. Это исторически не оправдано никак, это абсурд. Он должен завести РФ в тупик и, как Самсон, обрушить этот храм себе на голову", – отметил политолог.

По мнению Белковского, в течение всей политической карьеры Путин производил впечатление фартового человека, который "шел от победы к победе долгие годы".

"А у такого фартового человека не может не случиться капец на финише его звездной карьеры. Лучше, когда жизнь устроена по зебре: победа – поражение, победа – поражение, успех – неудача... А когда все время прет, прет и прет... Это как в известной истории про супермаркет: набираешь товара, сколько можешь унести, но касса впереди. Поэтому, исходя из этого иррационального соображения, я считал, что Украина не падет. Это была непопулярная точка зрения тогда, но сейчас, мне кажется, она оправдалась", – сказал Белковский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия вытеснила оккупантов из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

21 сентября Путин на фоне бегства российский войск в Харьковской области объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина в этой войне победит. "Украина продолжит обороняться и победит в этой войне, развязанной против нас. Потому что мы – на своей земле. На нашей стороне – правда. И с нами весь цивилизованный мир", – сказал Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Латвия, Станислав Белковский, война России против Украины
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