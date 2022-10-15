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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яковина: Путин хочет заключить перемирие с Украиной до 15 ноября на своих условиях

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Яковина считает, что Путин (на фото) будет торговаться за украинские территории
Яковина считает, что Путин (на фото) будет торговаться за украинские территории
Фото: ЕРА

До 15 ноября, когда на Бали начнется саммит "Большой двадцатки", президент России Владимир Путин хочет договориться с Украиной о перемирии. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

"Путин, я предполагаю, – смотрите, чего хочет. До 15-го числа, как мы с вами выяснили, он хочет получить перемирие, чтобы было что предъявить китайцам, туркам и индусам на Бали, на саммите "Большой двадцатки". [...] Он хочет заключить какое-нибудь перемирие с Украиной до 15-го числа. Но какое-нибудь в рамках своих условий", – сказал он.

По словам обозревателя НВ, глава Кремля "выдвигает максималистские условия".

"То есть "я хочу всю Запорожскую область, всю Херсонскую область, всю Луганскую и Донецкую. Вот это все мое. А вы, украинцы, отвалите, иначе я применю атомное оружие против вас". Как-то так, вот на таких условиях он готов к миру. Но, естественно, он не совсем дурак, он понимает, что на таких точно с ним не согласятся. И поэтому, я думаю, сейчас мы услышим следующего рода предложения: "Украинцы, вы можете себе оставить..." – подчеркнул Яковина.

Он обратил внимание, что "они же не определили границы".

"[Пресс-секретарь Путина Дмитрий] Песков заявил, что "мы не знаем. Спросим у населения, где границы областей". Я думаю, они в этой связи выступят с подобного рода заявлением и скажут: "То, что контролирует Украина, остается под контролем Украины. Это ваше. То, что контролирует Россия, остается под нашим контролем, и это наше. Нынешняя линия фронта становится линией границы между Россией и Украиной. И мы на этом заканчиваем войну сегодня же, прекращаем любое кровопролитие, обмениваемся пленными. Все: война закончена. Вот это наше предложение". Это я как бы с российской точки зрения говорю. Это то, что, как мне кажется, будет предлагать Путин", – объяснил Яковина.

Он предполагает, что Путин может предложить Украине не признавать российский суверенитет над этими областями. Мол, "мы понимаем: если вы признаете, то поменяется сразу власть в Киеве, а нам это не надо, просто заключаем перемирие сейчас".

Яковина обратил внимание, что такое перемирие "70 лет длится" между Северной и Южной Кореей "и все уже к нему привыкли, что это не мир, а перемирие".

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 15 октября потеряли в Украине 64 700 военных убитыми.

В связи с большими потерями в войне против Украины в России объявили "частичную мобилизацию", которая выглядит как полная мобилизация.

14 октября "Медуза" со ссылкой на собственные источники рассказала, что Путин рассчитывает добиться перемирия, чтобы выиграть время и начать новое наступление на Украину в начале 2023 года.

Украина отказывается вести переговоры с Путиным.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, оружие, война, Кремль, переговоры, перемирие, саммит, война России против Украины, Бали, президент, Иван Яковина, российские оккупанты
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