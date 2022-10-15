Яковина: Путин хочет заключить перемирие с Украиной до 15 ноября на своих условиях

"Путин, я предполагаю, – смотрите, чего хочет. До 15-го числа, как мы с вами выяснили, он хочет получить перемирие, чтобы было что предъявить китайцам, туркам и индусам на Бали, на саммите "Большой двадцатки". [...] Он хочет заключить какое-нибудь перемирие с Украиной до 15-го числа. Но какое-нибудь в рамках своих условий", – сказал он.

По словам обозревателя НВ, глава Кремля "выдвигает максималистские условия".

"То есть "я хочу всю Запорожскую область, всю Херсонскую область, всю Луганскую и Донецкую. Вот это все мое. А вы, украинцы, отвалите, иначе я применю атомное оружие против вас". Как-то так, вот на таких условиях он готов к миру. Но, естественно, он не совсем дурак, он понимает, что на таких точно с ним не согласятся. И поэтому, я думаю, сейчас мы услышим следующего рода предложения: "Украинцы, вы можете себе оставить..." – подчеркнул Яковина.

Он обратил внимание, что "они же не определили границы".

"[Пресс-секретарь Путина Дмитрий] Песков заявил, что "мы не знаем. Спросим у населения, где границы областей". Я думаю, они в этой связи выступят с подобного рода заявлением и скажут: "То, что контролирует Украина, остается под контролем Украины. Это ваше. То, что контролирует Россия, остается под нашим контролем, и это наше. Нынешняя линия фронта становится линией границы между Россией и Украиной. И мы на этом заканчиваем войну сегодня же, прекращаем любое кровопролитие, обмениваемся пленными. Все: война закончена. Вот это наше предложение". Это я как бы с российской точки зрения говорю. Это то, что, как мне кажется, будет предлагать Путин", – объяснил Яковина.

Он предполагает, что Путин может предложить Украине не признавать российский суверенитет над этими областями. Мол, "мы понимаем: если вы признаете, то поменяется сразу власть в Киеве, а нам это не надо, просто заключаем перемирие сейчас".

Яковина обратил внимание, что такое перемирие "70 лет длится" между Северной и Южной Кореей "и все уже к нему привыкли, что это не мир, а перемирие".

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

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