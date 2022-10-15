"Путин пытается взять в заложники ЗАЭС". Глава МИД Эстонии спрогнозировал дальнейшие действия России

"Думаю, что Путин продолжит идти на эскалацию – независимо от того, будут ли это ядерные учения, которые мы уже видели, какие-то новости о маневрировании ядерным оборудованием или заявления о прекращении торговли. Он также пытается взять в заложники Запорожскую атомную электростанцию, демонстрируя, что может прибегнуть к ядерному террору, а также ударить по гражданским ядерным целям, которые находятся на украинской земле", – сказал он.

Эстонский дипломат считает, что главная задача блефа Путина – "превращение войны, по крайней мере частично, в ядерный конфликт со стороны России".

"Думаю, что Соединенные Штаты дали сильный ответ. Это сдерживание России и четкое сообщение, что цена для Путина будет смертельной, если он пересечет грань", – подчеркнул Рейнсалу.

По его словам, незаконную аннексию украинских территорий, а затем мобилизацию глава Кремля объявил в связи с "очень успешным и храбрым контрнаступлением украинских войск".

"Путин хочет использовать этот рычаг влияния для гибридного наступления и начинает с устрашения своими ядерными мощностями. Во-вторых, он нагнетает конфликт в зоне Европейского союза и НАТО, значительно дальше своих границ. Мы видели это на примере взрывов газопроводов "Северный поток". В третьих, Путин также пытается использовать энергетическое оружие и планета сейчас сталкивается с глобальной энергетической войной", – объяснил Рейнсалу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)