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Европейское космическое агентство показало последствия утечки газа на "Северных потоках"

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В ESA заявили, что ни по одному из газопроводов на момент взрывов газ не транспортировался
В ESA заявили, что ни по одному из газопроводов на момент взрывов газ не транспортировался
Фото: esa.int

Европейское космическое агентство (ESA) показало снимки со спутника последствий утечки газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" возле Дании и Норвегии в Балтийском море. Об этом говорится в сообщении ESA 6 октября.

В ESA заявили, что ни по одному из газопроводов на момент взрывов газ не транспортировался, но в них по-прежнему находился сжатый метан – основной компонент природного газа, который выбрасывался, образуя широкий поток пузырей на поверхности моря.

"Поскольку необъяснимый выброс газа поставил серьезный вопрос о воздействии инцидента на окружающую среду, для определения характеристик газовой утечки в Балтийском море был задействован ряд дополнительных спутников наблюдения Земли с оптическими и радиолокационными приборами. Хотя метан частично растворяется в воде, а затем выделяется в виде углекислого газа, он не токсичен, но является вторым наиболее распространенным антропогенным парниковым газом в нашей атмосфере, вызывающим изменение климата", – говорится в заявлении.

Поскольку сжатый газ просачивался через сломанную трубу и быстро двигался к поверхности моря, размер пузырьков газа увеличивался по мере снижения давления. По информации агентства, достигнув поверхности, крупные газовые пузыри разорвали поверхность моря над местом разрыва трубопровода.

В агентстве отметили, что снимки с высоким разрешением, сделанные оптическими спутниками Pléiades Neo и Planet, показали волнение на глубине от 500 до 700 м по поверхности моря над газопроводами. Один из разрывов произошел к юго-востоку от датского острова Борнхольм. На изображениях с Sentinel-1 от 24 сентября не видно волнения воды, однако спутник ICEYE, пролетевший над этим районом вечером 28 сентября, получил изображение, показывающее возмущение поверхности моря над разломом.

Кроме этого, компания GHGSat поручила своим спутникам измерить утечку газопровода "Северный поток – 2" с помощью группировки спутников высокого разрешения (около 25 м). GHGSat смогла нацелиться на область, где солнечный свет сильнее всего отражается от поверхности моря.

30 сентября скорость выбросов, полученная в результате первого измерения концентрации метана, составила 79 тыс. кг в час, что делает эту утечку метана самой крупной из когда-либо обнаруженных GHGSat из одного точечного источника. Этот показатель чрезвычайно высок, особенно учитывая четыре дня после первоначального нарушения, и это только одна из четырех точек разрыва в трубопроводе, отметили в ESA.

Контекст:

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока". Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.

Теги: взрыв, газ, авария, газопровод, Северный поток, спутник, ESA, остров, взрывы, Европейское космическое агентство, нарушение, давление, выбросы
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