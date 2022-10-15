За взятие в плен живого Гиркина украинцы обещают десятки тысяч долларов. Сумма постоянно растет

Активист Сергей Стерненко сообщил в Fаcebook, что он, музыкант Тарас Тополя и военный блогер Валерий Маркус готовы заплатить $30 тыс. "за взятие в плен военного преступника Гиркина".
В комментариях у Стерненко спросили, обязательно ли Гиркина брать в плен живым, и тот ответил: "Да".
Также в комментариях пользователи предлагают "хоть ногу ампутировать по дороге в Киев" и спрашивают, можно ли Гиркину "хоть два пинка в живот".
К объявленному вознаграждению постоянно присоединяются новые желающие заплатить за пленение террориста. Деньги предлагают в том числе пользователи "из России" ($10 тыс.).
Жена Гиркина Мирослава Регинская в соцсети "ВКонтакте" обнародовала фото с террористом в военной форме, заявив, что он "скоро выйдет на связь".
Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.
По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.
В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны "ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.
Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Он является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Он находится под санкциями ЕС и США.