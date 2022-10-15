За взятие в плен живого Гиркина украинцы обещают десятки тысяч долларов. Сумма постоянно растет

Активист Сергей Стерненко сообщил в Fаcebook, что он, музыкант Тарас Тополя и военный блогер Валерий Маркус готовы заплатить $30 тыс. "за взятие в плен военного преступника Гиркина".

В комментариях у Стерненко спросили, обязательно ли Гиркина брать в плен живым, и тот ответил: "Да".

Скриншот: Сергій Стерненко / Fаcebook

Также в комментариях пользователи предлагают "хоть ногу ампутировать по дороге в Киев" и спрашивают, можно ли Гиркину "хоть два пинка в живот".

К объявленному вознаграждению постоянно присоединяются новые желающие заплатить за пленение террориста. Деньги предлагают в том числе пользователи "из России" ($10 тыс.).

Жена Гиркина Мирослава Регинская в соцсети "ВКонтакте" обнародовала фото с террористом в военной форме, заявив, что он "скоро выйдет на связь".