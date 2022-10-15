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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Спецоперация "Блогер" провалена полностью". Пропагандисты утверждают, что Гиркин пошел воевать. В Раде отреагировали

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Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса
Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса
Фото: EPA

Российские пропагандисты, называющие себя "военкорами" заявили, что террорист Игорь Гиркин (бывший главарь боевиков "ДНР", гражданин РФ) якобы участвует в войне РФ против Украины. Об этом, в частности, заявил в Telegram пропагандист Юрий Котенок, ссылаясь на Максима Фомина.

Он заявил, что Гиркин ничего не публиковал в Telegram c 10 октября. 

Жена Гиркина Мирослава Регинская в соцсети "ВКонтакте" обнародовала фото с террористом в военной форме, заявив, что он "скоро выйдет на связь".

На возможную отправку Гиркина в зону боевых действий отреагировал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Пишут, Стрелкова отправили на фронт, чтобы там лекции вел. Пока это говорят его приспешники, то есть такие же военные преступники. И все равно смешно. Спецоперация "Блогер" провалена полностью", – написал он в Telegram 14 октября.

15 октября он прокомментировал фото, опубликованное Регинской.

"Пожелай мнє удачі в бою". Похоже в ближайшее время блогов от террориста Стрелкова нам ждать не стоит", – написал он.

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны "ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Он является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Он находится под санкциями ЕС и США.

Теги: Россия, терроризм, Алексей Гончаренко, Игорь Гиркин, война России против Украины
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