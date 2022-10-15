"Спецоперация "Блогер" провалена полностью". Пропагандисты утверждают, что Гиркин пошел воевать. В Раде отреагировали

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Фото: EPA

Он заявил, что Гиркин ничего не публиковал в Telegram c 10 октября.

Жена Гиркина Мирослава Регинская в соцсети "ВКонтакте" обнародовала фото с террористом в военной форме, заявив, что он "скоро выйдет на связь".

На возможную отправку Гиркина в зону боевых действий отреагировал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Пишут, Стрелкова отправили на фронт, чтобы там лекции вел. Пока это говорят его приспешники, то есть такие же военные преступники. И все равно смешно. Спецоперация "Блогер" провалена полностью", – написал он в Telegram 14 октября.

15 октября он прокомментировал фото, опубликованное Регинской.

"Пожелай мнє удачі в бою". Похоже в ближайшее время блогов от террориста Стрелкова нам ждать не стоит", – написал он.