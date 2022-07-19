Гиркин после возвращения из Украины использовал в России паспорт прикрытия от ФСБ – The Insider и Bellingcat

"Гиркин (Стрелков), называвший себя "полковником ФСБ в запасе", после возвращения в Россию долгие годы пользовался паспортами для прикрытия на вымышленное имя, полученными от ФСБ. Более того, через общие серии ФСБшных паспортов прикрытия можно проследить связь между Гиркиным и двумя отравителями [российского оппозиционера Алексея] Навального, а также со спецназовцем "Вымпела" Вадимом Красиковым, [...] убившим чеченского беженца [Зелимхана] Хангошвили в Берлине", – говорится в материале.

По данным расследователей, Гиркин "активно пользовался" внутренним российским паспортом на имя Сергей Рунов.

Журналисты выяснили это благодаря жене Гиркина, уроженке Донбасса Мирославе Регинской, на которой он женился в декабре 2014 года.

"Через четыре дня молодожены появились на новогоднем мероприятии для детей беженцев в Ростове-на-Дону. По базе внутренних авиарейсов видно, что, когда Регинская 20 декабря летела из Москвы в Ростов-на-Дону и затем через два дня обратно, она бронировала билеты вместе с Руновым Сергеем Викторовичем, родившимся 12 мая 1970 года. Рунов – фамилия деда Гиркина по материнской линии. Судя по многочисленным базам данных, человека с такими ФИО и датой рождения на самом деле не существует", – объяснили авторы расследования.

Были и другие рейсы, на которых были вместе зарегистрированы Регинская и Рунов, отметили журналисты.

Они утверждают, что, судя по всему, ФСБ как минимум один раз переоформляла поддельные документы Гиркина – когда тому исполнилось 45 лет в 2015 году.

Паспорт прикрытия Гиркин использовал как минимум до февраля 2016 года, пишут The Insider и Bellingcat.