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Гиркин после возвращения из Украины использовал в России паспорт прикрытия от ФСБ – The Insider и Bellingcat

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По документам Гиркин был Руновым, утверждают журналисты
По документам Гиркин был Руновым, утверждают журналисты
Фото: Игорь Стрелков / "ВКонтакте"

Бывший главарь боевиков "ДНР" россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) после возвращения из Украины в Россию использовал поддельные документы, полученные от Федеральной службы безопасности. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat, опубликованном 18 июля.

"Гиркин (Стрелков), называвший себя "полковником ФСБ в запасе", после возвращения в Россию долгие годы пользовался паспортами для прикрытия на вымышленное имя, полученными от ФСБ. Более того, через общие серии ФСБшных паспортов прикрытия можно проследить связь между Гиркиным и двумя отравителями [российского оппозиционера Алексея] Навального, а также со спецназовцем "Вымпела" Вадимом Красиковым, [...] убившим чеченского беженца [Зелимхана] Хангошвили в Берлине", – говорится в материале.

По данным расследователей, Гиркин "активно пользовался" внутренним российским паспортом на имя Сергей Рунов.

Журналисты выяснили это благодаря жене Гиркина, уроженке Донбасса Мирославе Регинской, на которой он женился в декабре 2014 года.

"Через четыре дня молодожены появились на новогоднем мероприятии для детей беженцев в Ростове-на-Дону. По базе внутренних авиарейсов видно, что, когда Регинская 20 декабря летела из Москвы в Ростов-на-Дону и затем через два дня обратно, она бронировала билеты вместе с Руновым Сергеем Викторовичем, родившимся 12 мая 1970 года. Рунов – фамилия деда Гиркина по материнской линии. Судя по многочисленным базам данных, человека с такими ФИО и датой рождения на самом деле не существует", – объяснили авторы расследования.

Были и другие рейсы, на которых были вместе зарегистрированы Регинская и Рунов, отметили журналисты.

Они утверждают, что, судя по всему, ФСБ как минимум один раз переоформляла поддельные документы Гиркина – когда тому исполнилось 45 лет в 2015 году.

Паспорт прикрытия Гиркин использовал как минимум до февраля 2016 года, пишут The Insider и Bellingcat.

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны "ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Он является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Он находится под санкциями ЕС и США.

Теги: Россия, Донбасс, ФСБ, паспорт, Игорь Стрелков, боевики, Игорь Гиркин, расследование, журналисты, документы, Bellingcat
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