Геращенко: Всем рекомендую читать Гиркина. Никто так язвительно и точно не описывает все провалы Путина

"А после последних событий с крейсером "Москва", мне кажется, уже и в России начинают прозревать. Кстати, знаете, кого я читаю из российских Telegram-каналов? Кроме, конечно, нашего с вами хорошего товарища [телеведущего, публициста] Александра Невзорова, я читаю и всем рекомендую читать ["экс-министра обороны" группировки "ДНР" Игоря Гиркина] Стрелкова. Это тот самый террорист Стрелков-Гиркин. Никто так язвительно и точно не описывает все провалы Путина и российской военной машины", – сказал Геращенко.

Он добавил, что Гиркин опубликовал в Telegram фотографии тонущего крейсера "Москва" с ехидным замечанием, что российское командование рассказывало о шторме, как о причине затопления.

"Вы же нам рассказывали, что был шторм, а шторма не было. Никакого шторма не было. Корабль, как вы сами понимаете, взорвался от того, что российские матросы курили в неположенном месте. Сигареты "Нептун". Две". И, соответственно, читайте Гиркина, вдохновляйтесь и видьте, насколько у них все плохо. И у нас тоже не очень хорошо. Но наше дело правое, и мы победим", – подчеркнул советник главы МВД.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube