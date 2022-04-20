Геращенко: Всем рекомендую читать Гиркина. Никто так язвительно и точно не описывает все провалы Путина

"А после последних событий с крейсером "Москва", мне кажется, уже и в России начинают прозревать. Кстати, знаете, кого я читаю из российских Telegram-каналов? Кроме, конечно, нашего с вами хорошего товарища [телеведущего, публициста] Александра Невзорова, я читаю и всем рекомендую читать ["экс-министра обороны" группировки "ДНР" Игоря Гиркина] Стрелкова. Это тот самый террорист Стрелков-Гиркин. Никто так язвительно и точно не описывает все провалы Путина и российской военной машины", – сказал Геращенко.
Он добавил, что Гиркин опубликовал в Telegram фотографии тонущего крейсера "Москва" с ехидным замечанием, что российское командование рассказывало о шторме, как о причине затопления.
"Вы же нам рассказывали, что был шторм, а шторма не было. Никакого шторма не было. Корабль, как вы сами понимаете, взорвался от того, что российские матросы курили в неположенном месте. Сигареты "Нептун". Две". И, соответственно, читайте Гиркина, вдохновляйтесь и видьте, насколько у них все плохо. И у нас тоже не очень хорошо. Но наше дело правое, и мы победим", – подчеркнул советник главы МВД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.
По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.
В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года называл себя "министром обороны "ДНР". В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия и вернулся в Россию.
Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Он находится под санкциями ЕС и США.