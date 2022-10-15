Зеленский: Потери врага достигают 65 тыс., но Кремль не заставят задуматься и 100 тыс. погибших граждан России

Об этом в своем вечернем обращении, опубликованном в Facebook, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тыс. Столько граждан России отдали свою жизнь за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность. И по тому, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и 100 тыс. погибших граждан России не заставят Кремль о чем-то задуматься", – отметил он.
Зеленский напомнил россиянам, которые не хотят участвовать в войне, о возможности сдаться в плен.
"Все, кто сдаются в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжают воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. К 15 октября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине были ликвидированы 64,7 тыс. российских военнослужащих.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.