У оккупантов проблемы с обеспечением, в Украину доставили мобилизованных в гражданской одежде – Генштаб ВСУ

"Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации. Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения Российской Федерации, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду", – говорится в сообщении.

По данным украинского Генштаба, из-за потерь российской армии в Украине в России ищут новые варианты их восполнения.

"По имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота РФ приступили к агитационной работе с личным составом срочной службы относительно перспектив перехода на контрактную службу. Военнослужащим предлагаются высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и гарантия службы вне линии столкновения", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)