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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У оккупантов проблемы с обеспечением, в Украину доставили мобилизованных в гражданской одежде – Генштаб ВСУ

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Мобилизацию в России объявили в сентябре
Мобилизацию в России объявили в сентябре
Фото: ЕРА (архив)

В России возникают проблемы с материальным обеспечением мобилизованных на войну против Украины. Об этом проинформировал 15 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации. Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения Российской Федерации, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду", – говорится в сообщении.

По данным украинского Генштаба, из-за потерь российской армии в Украине в России ищут новые варианты их восполнения.

"По имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота РФ приступили к агитационной работе с личным составом срочной службы относительно перспектив перехода на контрактную службу. Военнослужащим предлагаются высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и гарантия службы вне линии столкновения", – объяснили в ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 15 октября потеряли в Украине убитыми 64 700 человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, Запорожская область, экипировка, война России против Украины, военнослужащий, одежда, российские оккупанты, россияне
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