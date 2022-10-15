Украинские артиллерия и ракетные войска поразили пять пунктов управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщал об отбитых атаках оккупантов на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА и один вертолет врага", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, свои цели "накрыли" ракетные войска и артиллерия.

"За минувшие сутки поразили пять пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели", – объяснили в ВСУ.

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За последние сутки украинские военные отбили атаки оккупантов на трех направлениях на Донбассе, сообщал Генштаб ВСУ.