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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские артиллерия и ракетные войска поразили пять пунктов управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Генштаб ВСУ сообщал об отбитых атаках оккупантов на Донбассе
Генштаб ВСУ сообщал об отбитых атаках оккупантов на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация Вооруженных сил Украины за последние сутки нанесла 30 ударов по объектам российских оккупантов. Об этом проинформировал 15 октября в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА и один вертолет врага", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, свои цели "накрыли" ракетные войска и артиллерия.

"За минувшие сутки поразили пять пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0GKZkpGETWgroc5UxpXF4DddDw3bA9KLYJGV5r5eQDDLNCw6ijvqAuMkCMs6mfpqvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

За последние сутки украинские военные отбили атаки оккупантов на трех направлениях на Донбассе, сообщал Генштаб ВСУ.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 15 октября потеряли в Украине убитыми 64 700 человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, боеприпасы, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, ракеты, войска, потери армии России, российские оккупанты
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