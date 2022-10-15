Украинские артиллерия и ракетные войска поразили пять пунктов управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА и один вертолет врага", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, свои цели "накрыли" ракетные войска и артиллерия.
"За минувшие сутки поразили пять пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За последние сутки украинские военные отбили атаки оккупантов на трех направлениях на Донбассе, сообщал Генштаб ВСУ.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 15 октября потеряли в Украине убитыми 64 700 человек.