14 октября ВСУ отбили ряд атак оккупантов в Донецкой области – Генштаб

Речь идет о районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БПЛА", – говорится в сообщении.
Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 12 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей, отметили в пресс-центре.
"По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены четыре комплекса С-300", – сообщили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 14 октября, составили около 64 300 военных, 2521 танк, 268 самолетов, 240 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".