ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

14 октября ВСУ отбили ряд атак оккупантов в Донецкой области – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 13 населенных пунктов
ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 13 населенных пунктов 
Фото: EPA

Украинские военные 14 октября успешно отбили атаки российских оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 15 октября.

Речь идет о районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БПЛА", – говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 12 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей, отметили в пресс-центре.

"По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены четыре комплекса С-300", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02UKESNoMZxPsxu3Pp6aYjJfLPMVJ9KGRA8jx7suNkLPLiZVMfCEPq2dRzT4sre1EDl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 14 октября, составили около 64 300 военных, 2521 танк, 268 самолетов, 240 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, Токмак, Орехов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (599804)
2
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (331871)
3
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (287065)
4
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (272688)
5
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (91588)
6
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (84637)
7
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео (63728)
8
"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье (60115)
 
 
 
 