14 октября ВСУ отбили ряд атак оккупантов в Донецкой области – Генштаб

Речь идет о районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БПЛА", – говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 12 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей, отметили в пресс-центре.

"По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены четыре комплекса С-300", – сообщили в Генштабе.