14 октября оккупанты нанесли по Украине шесть ракетных и 30 авиаударов – Генштаб ВСУ

Оккупанты наносят ракетные удары по Украине с 24 февраля Фото: EPA

"Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. За минувшие сутки, оккупанты нанесли шесть ракетных и 30 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки пострадала инфраструктура и мирные жители Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдового Брода и Мирного.

Днепропетровская область и город Очаков Николаевской области были подвержены ударам иранских ударных беспилотников. Шесть из девяти удалось сбить.

Также оккупанты вели обстрелы из артиллерии, минометов и танков на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.