Война в Украине многое изменит в военной науке – Буданов

"Однозначно после этой войны много чего из военной науки будет изменено, исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистов хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой войны абсолютно полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все типы вооружения, от крылатых ракет наземного базирования до крылатых ракет с подводных лодок", – сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что на данный момент ни у кого в мире нет большего опыта, чем у украинской армии.