Российские военные пишут рапорты и разрывают контракты – Гайдай

Гайдай заявил, что российские солдаты после участия в боевых действиях в Украине не хотят возвращаться на войну Фото: EPA

Он отметил, что среди 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения каждый второй после участия в войне против Украины написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта.

"Правда, готовы идти в бой "первоклассники". Около 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях. Все они находятся в средствах защиты, шлемах советского образца и с автоматами АК-12, имеющими очень отрицательный опыт применения", – написал Гайдай, отметил, что их бросают в бой против Сил обороны Украины.

Глава Луганской ОВА также заявил, что украинская авиация в течение 12 октября нанесла 32 удара по врагу. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили четыре вертолета врага и 26 БпЛА.