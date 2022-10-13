Российские военные пишут рапорты и разрывают контракты – Гайдай

Он отметил, что среди 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения каждый второй после участия в войне против Украины написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта.
"Правда, готовы идти в бой "первоклассники". Около 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях. Все они находятся в средствах защиты, шлемах советского образца и с автоматами АК-12, имеющими очень отрицательный опыт применения", – написал Гайдай, отметил, что их бросают в бой против Сил обороны Украины.
Глава Луганской ОВА также заявил, что украинская авиация в течение 12 октября нанесла 32 удара по врагу. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили четыре вертолета врага и 26 БпЛА.
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 63 800 российских оккупантов, заявил Генштаб ВСУ 13 октября.
Свыше 90 тыс. российских военных в результате боевых действий в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участие в боевых действиях, сообщило издание "Важные истории".
Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября по случаю объявления частичной мобилизации. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. До этого Россия за время полномасштабного вторжения в Украину официально озвучивала свои потери только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 погибший).