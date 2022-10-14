Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым защитникам Украины

Зеленский пообщался с ранеными военными и вручил им государственные награды за мужество и самоотверженность. Также он вручил государственные награды медицинскому персоналу.

"Спасибо за службу. Желаю вам скорейшего выздоровления. Искренне спасибо от нас всех за защиту государства... Все бойцы говорят, что наши врачи – высшего класса", – сказал президент.

Как отметили в пресс-службе ОП, военный госпиталь с начала вторжения РФ в Украину оказывает высокоспециализированную помощь раненым, травмированным и больным военнослужащим, из них более 60% восстановились и вернулись в боевые подразделения.

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Утром президент опубликовал видеопоздравление. Он отметил, причина стойкости Украины – ее защитники и защитницы, а также народ, "который борется за свое право на жизнь".

"14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это день борющихся. 14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто дерется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто обязательно победит сейчас. Победит, и это увенчает успехом борьбу многих поколений нашего народа. Народа, который всегда больше всего хотел одного – свободы. Для себя и своих детей", – сказал глава государства.