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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вы – самое дорогое, что у нас есть. Каждый и каждая". Зеленский поздравил военных с Днем защитников и защитниц Украины

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Зеленский поздравил каждого и каждую, кто вносит свой вклад в борьбу Украины и ее будущую победу над оккупантами
Зеленский поздравил каждого и каждую, кто вносит свой вклад в борьбу Украины и ее будущую победу над оккупантами
Фото: president.gov.ua

Украина ведет войну за право на жизнь своего народа и государства – и победит. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении по случаю Дня защитников и защитниц Украины, которое 14 октября обнародовал в YouTube Офис президента Украины.

Президент записал видеообращение на берегу Днепра в селе Витачев Киевской области, подчеркнув, что здесь был один из самых древних форпостов Руси-Украины и ставил первый крест Андрей Первозванный. По этим водам ходили казацкие чайки.

"Эти берега видели разных захватчиков и героев. Это место – свидетель более тысячелетия нашей истории и ее важного урока. Украинскую землю пытались захватить и поработить. Украинский народ пытались покорить и уничтожить. И тысячу лет назад, и в ХХ веке. Были разные периоды, разные угрозы. Но Украина выстояла", – сказал он.

Причина стойкости Украины – ее защитники и защитницы, народ, который борется за свое право на жизнь, указал президент.

"14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это день борющихся. 14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто дерется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто обязательно победит сейчас. Победит, и это увенчает успехом борьбу многих поколений нашего народа. Народу, который всегда больше всего хотел одного – свободы. Для себя и своих детей", – сказал Зеленский.

Украина, по его словам, в своей истории "боролась и против нацистской оккупации, и против рашистов".

"Этот нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, посягающим на Украину, на тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле. Это будет победа всего нашего народа", – заверил глава государства.

Зеленский пообещал, что Украина никого не оставит в российском плену.

"Сложнее всего остаться украинцами и сохранить украинское, когда они – [в России] среди убийц. Но мы помним. Мы помним и делаем все, чтобы вернуть каждого, каждого своего героя", – заявил он.

Глава государства добавил: мир видит, что украинцы не теряют человечности ни при каких обстоятельствах.

"Враг может ударить по нашим городам, но никогда – по нашему достоинству. Рашисты сожгли музей Сковороды, десятки церквей, сотни школ и детских садов... Но они ничего не могут сделать против нашей философии. Против того, что украинцы слышат, видят и знают с детства", – сказал Зеленский.

По его словам, российские ракеты еще способны согнать украинцев в бомбоубежища, "но никто из наших людей там не дрожит".

"Украинцы поют в укрытиях. Мы защищаем свою свободу. Свою душу. Свою землю. Народ, побеждающий террор. Миллионы людей, каждый на своем месте приближающих решающий день – день победы. День победы в войне за нашу свободу. В войне за право на жизнь и для народа, и для государства, имя которым – Украина", – отметил Зеленский.

Будущее Украины, убежден президент, зависит от конкретных людей.

"От тех, кто прямо сейчас в окопах и боевых постах. Сыновья, братья и родители. Дочери, сестры и матери. Украинцы и украинки, которым я сейчас хочу сказать главные слова. Вы – самое дорогое, что у нас есть. Каждый и каждая", – сказал глава государства.

Он добавил, что за каждым защитником страны – Украина и ее история, которая шла до этих героических дней долгие века, чтобы сейчас "украинский воин направил ее в правильное русло навсегда".

"Я знаю, что тебе [украинский воин] очень тяжело. Я знаю, как на тебя давит этот враг. Я знаю, что они делают. Но я знаю, что ты крепок, и мы сделаем все, чтобы ты был еще крепче. Я знаю, что ты уверен, и мы сделаем все, чтобы усилить твою уверенность. Я знаю, что ты приближаешь победу, как только можешь, и мы сделаем все, чтобы ускорить ее", – резюмировал Зеленский, поздравив защитников и защитниц Украины с праздником.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
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