Россия десятилетиями готовилась к войне и превратила уничтожение прав человека в свою идеологию – Зеленский

"Когда Россия начала полномасштабное вторжение, вы быстро приняли принципиальное решение и исключили государство-агрессора из Совета Европы. Вами приняты и резолюции, осуждающие российский террор и преступления этого государства против международного права. Принципиальность властвует и на всех других уровнях европейских институций", – сказал Зеленский.

Он считает, что по существу это свидетельствует о начале "настоящего диалога".

"[Это] честный диалог, необходимый диалог. И не просто слово "диалог", которое что-то маскирует. А реальный поиск решений. Диалог между европейцами. Диалог о том, как спасти жизни людей, и о том, как защитить наши с вами ценности. О том, как Европе выстоять, когда атакуется все, что является фундаментальным для мира, и когда эту атаку осуществляет не какая-то маргинальная политическая группа, что в Европе уже было, а когда атакует географически крупнейшее государство мира. Государство, которое десятилетиями готовилось к войне и превратило в свою идеологию уничтожение человеческих прав", – заявил Зеленский.

По его словам, "исторически важными результатами этого диалога в Европе" стали "действия, которые беспрецедентно усилили Европу".

"Еще никогда в истории объединенная Европа не была такой мощной, как сейчас. Такой сконцентрированной на всем, что необходимо, чтобы не позволить российским террористам разрушать нашу с вами жизнь. Вот это – сила диалога. Мы вместе изолируем Россию. Вместе наказываем ее за террор и заставляем чувствовать цену за развязанную ею войну", – объяснил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что диалог нужно продолжать.

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