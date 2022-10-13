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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия десятилетиями готовилась к войне и превратила уничтожение прав человека в свою идеологию – Зеленский

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Зеленский в ПАСЕ: Мы вместе изолируем Россию
Зеленский в ПАСЕ: Мы вместе изолируем Россию
Фото: president.gov.ua

После полномасштабного вторжения России в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы перестала демонстрировать желание "закрыть глаза на реальность. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 13 октября на планерном заседании ПАСЕ, стенограмму выступления опубликовал сайт главы государства.

"Когда Россия начала полномасштабное вторжение, вы быстро приняли принципиальное решение и исключили государство-агрессора из Совета Европы. Вами приняты и резолюции, осуждающие российский террор и преступления этого государства против международного права. Принципиальность властвует и на всех других уровнях европейских институций", – сказал Зеленский.

Он считает, что по существу это свидетельствует о начале "настоящего диалога".

"[Это] честный диалог, необходимый диалог. И не просто слово "диалог", которое что-то маскирует. А реальный поиск решений. Диалог между европейцами. Диалог о том, как спасти жизни людей, и о том, как защитить наши с вами ценности. О том, как Европе выстоять, когда атакуется все, что является фундаментальным для мира, и когда эту атаку осуществляет не какая-то маргинальная политическая группа, что в Европе уже было, а когда атакует географически крупнейшее государство мира. Государство, которое десятилетиями готовилось к войне и превратило в свою идеологию уничтожение человеческих прав", – заявил Зеленский.

По его словам, "исторически важными результатами этого диалога в Европе" стали "действия, которые беспрецедентно усилили Европу".

"Еще никогда в истории объединенная Европа не была такой мощной, как сейчас. Такой сконцентрированной на всем, что необходимо, чтобы не позволить российским террористам разрушать нашу с вами жизнь. Вот это – сила диалога. Мы вместе изолируем Россию. Вместе наказываем ее за террор и заставляем чувствовать цену за развязанную ею войну", – объяснил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что диалог нужно продолжать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

13 октября ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины". В документе констатирована "жестокая и бесчеловечная агрессия" России, а также отмечается, что в связи с дальнейшей эскалацией ПАСЕ призывает государства – члены Совета Европы заявить о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках ее международно признанных границ, осудить псевдореферендумы и попытку аннексии украинских территорий, продолжать оказывать санкционное давление на РФ и финансовую поддержку Украине, а также поставку необходимых систем ПВО.

В связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ ПАСЕ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом", а российские партии и партии в других странах, голосовавшие за решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, – "способствующими терроризму". ПАСЕ также призвала ускорить создание специального трибунала для осуждения за преступления агрессии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, терроризм, санкции, война, ПАСЕ, террористы, ПВО, вторжение, Владимир Зеленский, преступление, резолюция, Европа, война России против Украины, трибунал, президент, суверенитет, заседание
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