В ПАСЕ обсудят признание России террористическим режимом

На осенней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге, будет представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины".

Планируется принятие резолюции по действиям России. В проект внесен ряд поправок.

В одной из них говорится о необходимости обеспечить всеобъемлющую систему ответственности за серьезные нарушения международного права, вызванные агрессией Российской Федерации против Украины, активно сотрудничая с украинскими властями в этом вопросе, и в этом контексте предлагается "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом".