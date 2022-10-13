В ПАСЕ обсудят признание России террористическим режимом

На осенней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге, будет представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины".
Планируется принятие резолюции по действиям России. В проект внесен ряд поправок.
В одной из них говорится о необходимости обеспечить всеобъемлющую систему ответственности за серьезные нарушения международного права, вызванные агрессией Российской Федерации против Украины, активно сотрудничая с украинскими властями в этом вопросе, и в этом контексте предлагается "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом".
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.
9 октября в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством – спонсором терроризма.