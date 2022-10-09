Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России – Подоляк

Подоляк: Здесь только одно государство-террорист и весь мир знает, кто это Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часов с тех пор, как российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "здесь только одно государство-террорист и весь мир знает, кто это".

Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)