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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Крымский мост, аресты генералов в Москве, Путин клянчит сделку по Украине, Беларусь наготове. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышел стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • том, кто взорвал Крымский мост и чем Россия может ответить на эту атаку;
  • арестах военных в Москве;
  • возможности мирных переговоров России и Украины;
  • вероятности ядерного удара со стороны РФ;
  • том, зачем Беларусь вручила ноту Украине;
  • новом командующем российскими войсками в Украине Сергее Суровикине;
  • провале протестов против мобилизации;
  • мирных инициативах бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaseX Илона Маска и экс-президента США Дональда Трампа.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллине (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Беларусь, Москва, переговоры, мобилизация, Дональд Трамп, трансляция, Илон Маск, Крымский мост, интервью, Василий Голованов
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