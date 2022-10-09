Крымский мост, аресты генералов в Москве, Путин клянчит сделку по Украине, Беларусь наготове. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

том, кто взорвал Крымский мост и чем Россия может ответить на эту атаку;

арестах военных в Москве;

возможности мирных переговоров России и Украины;

вероятности ядерного удара со стороны РФ;

том, зачем Беларусь вручила ноту Украине;

новом командующем российскими войсками в Украине Сергее Суровикине;

провале протестов против мобилизации;

мирных инициативах бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaseX Илона Маска и экс-президента США Дональда Трампа.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллине (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".