Зеленский: Россия сознательно отбрасывает настоящий диалог с нами, хочет говорить только на языке террора

"В этом году мы увидели, что Россия сознательно отбрасывает любой настоящий диалог с нами. Россия хочет говорить только на языке террора. И это факт. Этот факт следует признавать на всех уровнях: политически, юридически и на поле боя в Украине – поддержкой наших оборонных возможностей", – сказал Зеленский.

По его словам, ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая определяет Россию как государство-террориста.

"Но мы увидели и мощь настоящего диалога между нами. Диалога о том, как остановить террор. Как результат – Европа значительно сильнее, чем кто-либо думал. А потенциально наша способность защищать свободу, верховенство права, человеческие права, социальную справедливость еще сильнее, чем даже сейчас мы сами о себе думаем", – считает Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)