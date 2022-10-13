Зеленский: Россия сознательно отбрасывает настоящий диалог с нами, хочет говорить только на языке террора

"В этом году мы увидели, что Россия сознательно отбрасывает любой настоящий диалог с нами. Россия хочет говорить только на языке террора. И это факт. Этот факт следует признавать на всех уровнях: политически, юридически и на поле боя в Украине – поддержкой наших оборонных возможностей", – сказал Зеленский.
По его словам, ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая определяет Россию как государство-террориста.
"Но мы увидели и мощь настоящего диалога между нами. Диалога о том, как остановить террор. Как результат – Европа значительно сильнее, чем кто-либо думал. А потенциально наша способность защищать свободу, верховенство права, человеческие права, социальную справедливость еще сильнее, чем даже сейчас мы сами о себе думаем", – считает Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
13 октября ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины". В документе констатирована "жестокая и бесчеловечная агрессия" России, а также отмечается, что в связи с дальнейшей эскалацией ПАСЕ призывает государства – члены Совета Европы заявить о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках ее международно признанных границ, осудить псевдореферендумы и попытку аннексии украинских территорий, продолжать оказывать санкционное давление на РФ и финансовую поддержку Украине, а также поставку необходимых систем ПВО.
В связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ ПАСЕ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом", а российские партии и партии в других странах, голосовавшие за решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, – "способствующими терроризму". ПАСЕ также призвала ускорить создание специального трибунала для осуждения РФ за преступления агрессии.