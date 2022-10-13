Зеленский: Окружение Путина – щенки, которые выпьют и начинают угрожать ядерным оружием

Зеленский высказался об угрозах Путина и его окружения Фото: president.gov.ua

"Его окружение – это щенки, даже не собаки. Каждый из них выпьет 50 граммов водки и кричит, мол, мы применим ядерное оружие. Это что такое вообще?" – сказал Зеленский.

Он отметил, что если позиция Запада будет сильной и в Кремле это почувствуют, то не станут применять никакое оружие, потому что Путин будет бояться потерять свою власть.

"Его сожрет его же население. Он должен бояться – не мы, не Европа со своей многовековой историей. Почему одного человека боится мир? 200 стран сидят на Генассамблее [ООН] и слушают, как подойти к одному человеку. Это всего лишь человек", — заявил президент.