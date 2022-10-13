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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Окружение Путина – щенки, которые выпьют и начинают угрожать ядерным оружием

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Зеленский высказался об угрозах Путина и его окружения
Зеленский высказался об угрозах Путина и его окружения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента России Владимира Путина и его окружения о применении ядерного оружия в интервью немецкому каналу ZDF, которое вышло 12 октября.

"Его окружение – это щенки, даже не собаки. Каждый из них выпьет 50 граммов водки и кричит, мол, мы применим ядерное оружие. Это что такое вообще?" – сказал Зеленский.

Он отметил, что если позиция Запада будет сильной и в Кремле это почувствуют, то не станут применять никакое оружие, потому что Путин будет бояться потерять свою власть.

"Его сожрет его же население. Он должен бояться – не мы, не Европа со своей многовековой историей. Почему одного человека боится мир? 200 стран сидят на Генассамблее [ООН] и слушают, как подойти к одному человеку. Это всего лишь человек", — заявил президент.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября сообщил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерного удара по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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