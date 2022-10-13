В Офисе президента Украины прокомментировали попадание ракеты по дому в Белгороде: Путину безразлично, кого убивать

Российская ракета упала на дом в Белгороде сегодня. Местные власти утверждают, что повреждения не критические, а пострадавших нет Фото: Настоящий Гладков / Telegram

"Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета попала в жилой дом в русском Белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, [президенту РФ Владимиру] Путину безразлично, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение", – отметил он.

Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, але щось пішло не так. Ракета потрапила в житловий будинок у російському Бєлгороді. Думаєте, будуть розслідування, покарані винні? Ні, Путіну байдуже, кого вбивати: українців чи росіян. Пропагандисти швидко вигадають фейкове пояснення. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 13, 2022

Российские оккупанты предприняли попытку обстрелять Харьков сегодня днем ракетами С-300, три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом, сообщали в страткоме ВСУ.

Оккупанты не признали, что упали их ракеты. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город якобы был обстрелян украинскими войсками и там работала ПВО (С-300 – зенитно-ракетный комплекс, который используется, прежде всего, как ПВО, но Россия применяет такое вооружение для атак по украинским городам). Он утверждает, что в многоэтажке разрушен технический этаж, "разрушения серьезные, но не критические для дома". Пострадавших, по его данным, нет.