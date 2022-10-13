В Офисе президента Украины прокомментировали попадание ракеты по дому в Белгороде: Путину безразлично, кого убивать

"Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета попала в жилой дом в русском Белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, [президенту РФ Владимиру] Путину безразлично, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение", – отметил он.
Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, але щось пішло не так. Ракета потрапила в житловий будинок у російському Бєлгороді. Думаєте, будуть розслідування, покарані винні? Ні, Путіну байдуже, кого вбивати: українців чи росіян. Пропагандисти швидко вигадають фейкове пояснення.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 13, 2022
Российские оккупанты предприняли попытку обстрелять Харьков сегодня днем ракетами С-300, три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом, сообщали в страткоме ВСУ.
Оккупанты не признали, что упали их ракеты. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город якобы был обстрелян украинскими войсками и там работала ПВО (С-300 – зенитно-ракетный комплекс, который используется, прежде всего, как ПВО, но Россия применяет такое вооружение для атак по украинским городам). Он утверждает, что в многоэтажке разрушен технический этаж, "разрушения серьезные, но не критические для дома". Пострадавших, по его данным, нет.
Российские войска регулярно используют зенитные ракетные комплексы С-300 для обстрелов Запорожья, Харьковской и Николаевской областей.
Британская разведка отмечала, что такое применение С-300 приводит к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.
4 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что Россия выпустила по территории Украины уже более 500 ракет С-300 и у нее на вооружении их тысячи.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.