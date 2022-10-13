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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента Украины прокомментировали попадание ракеты по дому в Белгороде: Путину безразлично, кого убивать

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Российская ракета упала на дом в Белгороде сегодня. Местные власти утверждают, что повреждения не критические, а пострадавших нет
Российская ракета упала на дом в Белгороде сегодня. Местные власти утверждают, что повреждения не критические, а пострадавших нет
Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на неудачную попытку РФ обстрелять Харьков.

"Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета попала в жилой дом в русском Белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, [президенту РФ Владимиру] Путину безразлично, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение", – отметил он.  

Российские оккупанты предприняли попытку обстрелять Харьков сегодня днем ракетами С-300, три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом, сообщали в страткоме ВСУ. 

Оккупанты не признали, что упали их ракеты. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город якобы был обстрелян украинскими войсками и там работала ПВО (С-300 – зенитно-ракетный комплекс, который используется, прежде всего, как ПВО, но Россия применяет такое вооружение для атак по украинским городам). Он утверждает, что в многоэтажке разрушен технический этаж, "разрушения серьезные, но не критические для дома". Пострадавших, по его данным, нет. 

Контекст:

Российские войска регулярно используют зенитные ракетные комплексы С-300 для обстрелов Запорожья, Харьковской и Николаевской областей.

Британская разведка отмечала, что такое применение С-300 приводит к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.

4 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что Россия выпустила по территории Украины уже более 500 ракет С-300 и у нее на вооружении их тысячи.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, пропаганда, Белгород, ПВО, ВСУ, обстрелы, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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