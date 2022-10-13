"Россия должна увидеть ноль на счетах". Зеленский призвал страны Европы лишить РФ доходов от нефти и газа

"Мы должны продолжать наш диалог, чтобы еще больше сократить возможности России финансировать войну. В частности, жизненно необходимо лишить государство-агрессора доходов от экспорта нефти и газа. Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов ЕС", – сказал Зеленский.
Он также выразил мнение, что "Европа может стать лидером в усилиях, чтобы возместить ущерб, нанесенный этой войной".
"Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной. Я прошу вас поддержать его и в Европе, и на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. Тем более что именно в Европе сосредоточена львиная доля российских активов – как самого государства, так и коррупционеров и коррумпированного бизнеса, связанного с государством-агрессором. Российские активы должны быть направлены на компенсацию ущерба от войны", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Восьмой пакет санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. Евросоюз утвердил его 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Также ЕС ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Кроме того, восьмой пакет предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено около 9,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.