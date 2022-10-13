"Россия должна увидеть ноль на счетах". Зеленский призвал страны Европы лишить РФ доходов от нефти и газа

"Мы должны продолжать наш диалог, чтобы еще больше сократить возможности России финансировать войну. В частности, жизненно необходимо лишить государство-агрессора доходов от экспорта нефти и газа. Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов ЕС", – сказал Зеленский.

Он также выразил мнение, что "Европа может стать лидером в усилиях, чтобы возместить ущерб, нанесенный этой войной".

"Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной. Я прошу вас поддержать его и в Европе, и на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. Тем более что именно в Европе сосредоточена львиная доля российских активов – как самого государства, так и коррупционеров и коррумпированного бизнеса, связанного с государством-агрессором. Российские активы должны быть направлены на компенсацию ущерба от войны", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)