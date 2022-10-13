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"Россия должна увидеть ноль на счетах". Зеленский призвал страны Европы лишить РФ доходов от нефти и газа

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Зеленский подчеркнул, что следует ограничить возможности России финансировать войну
Зеленский подчеркнул, что следует ограничить возможности России финансировать войну
Фото: president.gov.ua

Россию следует лишить возможности финансировать войну против Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 13 октября на планерном заседании ПАСЕ, стенограмму выступления опубликовал сайт главы государства.

"Мы должны продолжать наш диалог, чтобы еще больше сократить возможности России финансировать войну. В частности, жизненно необходимо лишить государство-агрессора доходов от экспорта нефти и газа. Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов ЕС", – сказал Зеленский.

Он также выразил мнение, что "Европа может стать лидером в усилиях, чтобы возместить ущерб, нанесенный этой войной".

"Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной. Я прошу вас поддержать его и в Европе, и на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. Тем более что именно в Европе сосредоточена львиная доля российских активов – как самого государства, так и коррупционеров и коррумпированного бизнеса, связанного с государством-агрессором. Российские активы должны быть направлены на компенсацию ущерба от войны", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Восьмой пакет санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. Евросоюз утвердил его 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Также ЕС ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Кроме того, восьмой пакет предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено около 9,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: газ, санкции, война, ПАСЕ, нефть, доходы, вторжение, Владимир Зеленский, Европа, война России против Украины, компенсация
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