ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму российские оккупанты разрабатывают планы эвакуации музеев – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия оккупировала Крым в 2014 году
Россия оккупировала Крым в 2014 году
Фото: krymr.com

В оккупированном Россией Крыму местные "власти" занимаются подготовкой к эвакуации крымских музеев, в том числе в Россию. Об этом проинформировал 14 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев. В частности, [...] утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03ELU85g9eThRFus4ubtKWuqShghH16jc4WTNgxN9GUgRiUtAPb924UwvrfifJZkml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

11 октября украинский Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций, сообщил, что российские государственные организации, изучающие общественное мнение в России, получили срочное задание на проведение опроса о возвращении Крыма под контроль Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, война, музеи, Генштаб ВСУ, оккупация, эвакуация, война России против Украины, музей, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (464756)
2
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (284763)
3
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (269857)
4
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (240664)
5
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (164777)
6
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (83686)
7
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (75452)
8
"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье (56841)
 
 
 
 