В Крыму российские оккупанты разрабатывают планы эвакуации музеев – Генштаб ВСУ

"На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев. В частности, [...] утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

11 октября украинский Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций, сообщил, что российские государственные организации, изучающие общественное мнение в России, получили срочное задание на проведение опроса о возвращении Крыма под контроль Украины.