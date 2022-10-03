Бульвар Шоубиз
 
03 октября, 2022
 
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Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Валеева: Мы так думали, что это просто песенка
Валеева: Мы так думали, что это просто песенка
Фото: olga_rijjylya / Instagram

Скандально известная после победы в конкурсе красоты, который весной 2022 года проводился во временно аннексированном Россией Крыму, блогер из Симферополя Ольга Валеева 1 октября вместе с подругой на камеру исполнила гимн сечевых стрельцов "Ой у лузі червона калина". Видео разместила в сети ее подруга, после чего Валеева оказалась в эпицентре нового скандала, а вскоре удалила ролик, который к тому моменту стал вирусным в соцсетях.

Украинский Telegram-канал "Труха" одним из первых обратил внимание на ролик Валеевой, отметив, что блогер "мастерски переобулась в ожидании ВСУ в Крыму". 

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на заявление "полиции" в аннексированном Крыму сообщило, что планируется проведение проверки обнародованного ролика, в котором блогер исполняет "песню украинских националистов".

После этого Валеева в Instagram заявила, что "знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является какой-то запрещенной".

"И пели мы ее без всяких смыслов. Просто спели украинскую песню – мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно. Я украинка! Родом я из Крыма, родилась в Белогорске! Живу себе спокойно в Симферополе и воспитываю сама двоих детей! И что вы думаете – я бы стала рисковать, зная, что, как оказалось, значит эта песня?" – написала она.

Контекст:

Валеева стала скандально известной после победы в конкурсе красоты, который состоялся весной 2022 года в аннексированном Крыму. Сама блогер заявила, что на самом деле выглядит не так, а в сеть попали "неудачные фото".

"Ой, у лузі червона калина" – украинская песня, написанная в начале 1914 года Степаном Чарнецким по мотивам последнего куплета казацкой песни XVII века "Розлилися круті бережки". После начала Первой мировой войны песня, вероятно, была дополнена Григорием Трухом. Исполнялась сечевыми стрельцами, впоследствии обрела широкую популярность среди бойцов Украинской повстанческой армии (УПА).

Песня стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как ее спел во время патрулирования Софийской площади в Киеве боец теробороны, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и выложил видео в соцсети. Исполнение Хлывнюка стало базой для множества ремиксов и вдохновило на выпуск первой за почти 30 лет новой песни группы Pink Floyd.

Теги: Крым, скандал, война России против Украины
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