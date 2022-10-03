Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"

Валеева: Мы так думали, что это просто песенка Фото: olga_rijjylya / Instagram

Украинский Telegram-канал "Труха" одним из первых обратил внимание на ролик Валеевой, отметив, что блогер "мастерски переобулась в ожидании ВСУ в Крыму".

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на заявление "полиции" в аннексированном Крыму сообщило, что планируется проведение проверки обнародованного ролика, в котором блогер исполняет "песню украинских националистов".

После этого Валеева в Instagram заявила, что "знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является какой-то запрещенной".

"И пели мы ее без всяких смыслов. Просто спели украинскую песню – мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно. Я украинка! Родом я из Крыма, родилась в Белогорске! Живу себе спокойно в Симферополе и воспитываю сама двоих детей! И что вы думаете – я бы стала рисковать, зная, что, как оказалось, значит эта песня?" – написала она.

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