Кремль изучает мнение россиян по поводу "потери Крыма" – Центр национального сопротивления

"На фоне взрыва на Керченском мосту, подорвавшего иллюзию о мире и стабильности на полуострове, и успехов ВСУ Кремль решил срочно изучить отношение своих граждан к поражению в битве за полуостров. Данные закрытого исследования должны быть в середине октября", – говорится в сообщении.
По данным центра, одним из ключевых пунктов опроса является вопрос, готовы ли россияне воевать с Украиной в случае потери контроля над Крымом.
"Ведь в Москве обеспокоены сопротивлением местного подполья. По предварительным данным, местное население Крыма не удовлетворено объявленной мобилизацией и не готово воевать. Пока неизвестно, используют ли россияне результаты исследования публично. Но если это произойдет, то ключевым тезисом такой публикации будет то, что русский народ готов бороться за Крым", – считают в центре.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава и обрушилось два автомобильных пролета.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Он также заявил, что к взрыву причастны спецслужбы Украины.