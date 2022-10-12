Кремль изучает мнение россиян по поводу "потери Крыма" – Центр национального сопротивления

По данным ЦНС, Кремль решил срочно изучить отношение своих граждан к поражению в битве за Крым Фото: depositphotos.com

"На фоне взрыва на Керченском мосту, подорвавшего иллюзию о мире и стабильности на полуострове, и успехов ВСУ Кремль решил срочно изучить отношение своих граждан к поражению в битве за полуостров. Данные закрытого исследования должны быть в середине октября", – говорится в сообщении.

По данным центра, одним из ключевых пунктов опроса является вопрос, готовы ли россияне воевать с Украиной в случае потери контроля над Крымом.

"Ведь в Москве обеспокоены сопротивлением местного подполья. По предварительным данным, местное население Крыма не удовлетворено объявленной мобилизацией и не готово воевать. Пока неизвестно, используют ли россияне результаты исследования публично. Но если это произойдет, то ключевым тезисом такой публикации будет то, что русский народ готов бороться за Крым", – считают в центре.