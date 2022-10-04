Победительницу конкурса красоты в аннексированном Крыму оштрафовали за исполнение песни "Ой, у лузі червона калина"

Ее подруга, которая пела вместе с ней, а затем выложила ролик в сеть, получила 10 суток ареста.
Видео, в котором Валеева с подругой запечатлены на балконе во время исполнения "Ой, у лузі червона калина", после публикации в сети вызвало резонанс. Украинские паблики писали, что блогер "мастерски переобулась в ожидании ВСУ в Крыму", а "полиция" Крыма заявила о проведении проверки обнародованного ролика.
После этого Валеева в Instagram заявила, что "знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является какой-то запрещенной".
Валеева стала скандально известной после победы в конкурсе красоты, который состоялся весной 2022 года в аннексированном Крыму. Сама блогер заявила, что на самом деле выглядит не так, а в сеть попали "неудачные фото".
"Ой, у лузі червона калина" – украинская песня, написанная в начале 1914 года Степаном Чарнецким по мотивам последнего куплета казацкой песни XVII века "Розлилися круті бережки". После начала Первой мировой войны песня, вероятно, была дополнена Григорием Трухом. Исполнялась сечевыми стрельцами, впоследствии обрела широкую популярность среди бойцов Украинской повстанческой армии (УПА).
Песня стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как ее спел во время патрулирования Софийской площади в Киеве боец теробороны, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и выложил видео в соцсети. Исполнение Хлывнюка стало базой для множества ремиксов и вдохновило на выпуск первой за почти 30 лет новой песни группы Pink Floyd.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.