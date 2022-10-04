Победительницу конкурса красоты в аннексированном Крыму оштрафовали за исполнение песни "Ой, у лузі червона калина"

Ее подруга, которая пела вместе с ней, а затем выложила ролик в сеть, получила 10 суток ареста.

Видео, в котором Валеева с подругой запечатлены на балконе во время исполнения "Ой, у лузі червона калина", после публикации в сети вызвало резонанс. Украинские паблики писали, что блогер "мастерски переобулась в ожидании ВСУ в Крыму", а "полиция" Крыма заявила о проведении проверки обнародованного ролика.

После этого Валеева в Instagram заявила, что "знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является какой-то запрещенной".