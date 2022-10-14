Склады боеприпасов, пункты управления, С-300. Генштаб ВСУ перечислил уничтоженные российские объекты

"В течение текущих суток авиация сил обороны нанесла 13 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника. Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три склада боеприпасов", – говорится в сообщении.

Также, по предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области ВСУ "уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, которую транспортировали железнодорожным транспортом". Данные о потерях врага уточняются.

Украинские военные уточнили информацию о потерях оккупантов в предыдущие периоды.

"Подтверждено уничтожение большого количества личного состава противника за предыдущие дни. Так, в результате эффективных действий сил обороны в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 – ранеными", – написали в ВСУ.

По их данным, уничтожены три зенитно-ракетных комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники российской армии.

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