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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Склады боеприпасов, пункты управления, С-300. Генштаб ВСУ перечислил уничтоженные российские объекты

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В Генштабе ВСУ уточнили результаты предыдущих ударов
В Генштабе ВСУ уточнили результаты предыдущих ударов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

14 октября авиация, артиллерия и ракетные войска украинской армии нанесли 27 ударов по российским оккупантам. Об этом проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В течение текущих суток авиация сил обороны нанесла 13 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника. Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три склада боеприпасов", – говорится в сообщении.

Также, по предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области ВСУ "уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, которую транспортировали железнодорожным транспортом". Данные о потерях врага уточняются.

Украинские военные уточнили информацию о потерях оккупантов в предыдущие периоды.

"Подтверждено уничтожение большого количества личного состава противника за предыдущие дни. Так, в результате эффективных действий сил обороны в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 – ранеными", – написали в ВСУ.

По их данным, уничтожены три зенитно-ракетных комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники российской армии.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03ELU85g9eThRFus4ubtKWuqShghH16jc4WTNgxN9GUgRiUtAPb924UwvrfifJZkml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, на 14 октября российские оккупанты потеряли убитыми около 64 300 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, военные, авиация, Херсонская область, вооружение, Запорожская область, оборона, Антрацит, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, погибшие, потери армии России, российские оккупанты, Токмак, россияне
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