Россия увеличивает группировку на ЗАЭС и завозит иностранных наемников в Крым – Генштаб

По данным Генштаба, россияне используют станцию как базу. Пользуясь тем, что ВСУ ее не обстреливают, оккупанты размещают там подразделения и военную технику.
Для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство усиливает практику вербовки наемников, в том числе иностранцев и размещает учебные центры в захваченных регионах.
"Стало известно о прибытии 9 октября этого года на временно оккупированную территорию АР Крым около четырехсот боевиков-иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины", – говорится в сообщении.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.