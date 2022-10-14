Россия увеличивает группировку на ЗАЭС и завозит иностранных наемников в Крым – Генштаб

С начале марта ЗАЭС находится под оккупацией российских военных и работает под их контролем Фото: ЕРА

По данным Генштаба, россияне используют станцию как базу. Пользуясь тем, что ВСУ ее не обстреливают, оккупанты размещают там подразделения и военную технику.

Для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство усиливает практику вербовки наемников, в том числе иностранцев и размещает учебные центры в захваченных регионах.

"Стало известно о прибытии 9 октября этого года на временно оккупированную территорию АР Крым около четырехсот боевиков-иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины", – говорится в сообщении.