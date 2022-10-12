ЗАЭС снова обесточена, оккупанты не пропускают туда машины с топливом для генераторов – "Энергоатом"

В результате аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС и станция была обесточена. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы, говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что направили на ЗАЭС партию дизельного горючего, однако по состоянию на 10.00 российская сторона не пропускала колонну автомобилей на территорию станции.

"Оккупанты продолжают пренебрегать ядерной и радиационной безопасностью крупнейшей в Европе АЭС, угрожая миру радиационной катастрофой", – предупредил оператор.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" заявил о полной остановке ЗАЭС. Ночью, в 3.41, энергоблок №6 ЗАЭС был отключен от энергосети.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.