Гендиректор МАГАТЭ встретился с Кулебой в "киевском бункере" и сообщил о продвижении в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси написал, что встреча прошла в "киевском бункере".

"Мы достигаем прогресса в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции", – отметил он.

In a Kyiv bunker with * Foreign Minister @DmytroKuleba, we are making progress towards the establishment of a nuclear safety and protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/BB4QbRHz6z — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 13, 2022

Кулеба сообщил, что встреча в столичном бомбоубежище проходила, пока РФ обстреливала Украину ракетами.

"Я в очередной раз заявил, что Россия должна вывести войска с ЗАЭС для обеспечения ее ядерной безопасности, немедленно прекратить похищение и запугивание украинского персонала", – подчеркнул он.

Met with @RafaelMGrossi in a bomb shelter in Kyiv while Russian terrorists kept firing missiles at Ukraine. I reiterated that Russia must withdraw from the ZNPP to ensure its nuclear safety and security, immediately stop abductions and intimidation of the Ukrainian personnel. pic.twitter.com/00PeEgkVGS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2022

Гросси приезжал в Киев на прошлой неделе. 6 октября он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси отправился в Киев.