Гендиректор МАГАТЭ встретился с Кулебой в "киевском бункере" и сообщил о продвижении в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси написал, что встреча прошла в "киевском бункере".
"Мы достигаем прогресса в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции", – отметил он.
In a Kyiv bunker with * Foreign Minister @DmytroKuleba, we are making progress towards the establishment of a nuclear safety and protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/BB4QbRHz6z— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 13, 2022
Кулеба сообщил, что встреча в столичном бомбоубежище проходила, пока РФ обстреливала Украину ракетами.
"Я в очередной раз заявил, что Россия должна вывести войска с ЗАЭС для обеспечения ее ядерной безопасности, немедленно прекратить похищение и запугивание украинского персонала", – подчеркнул он.
Met with @RafaelMGrossi in a bomb shelter in Kyiv while Russian terrorists kept firing missiles at Ukraine. I reiterated that Russia must withdraw from the ZNPP to ensure its nuclear safety and security, immediately stop abductions and intimidation of the Ukrainian personnel. pic.twitter.com/00PeEgkVGS— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2022
Гросси приезжал в Киев на прошлой неделе. 6 октября он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси отправился в Киев.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. Сейчас на ЗАЭС находится четыре сотрудника агентства.
5 октября Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".