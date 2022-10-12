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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На ЗАЭС возобновили внешнее энергоснабжение после утренних обстрелов – МАГАТЭ

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Утром 12 октября на станции в автоматическом режиме включились дизель-генераторы
Утром 12 октября на станции в автоматическом режиме включились дизель-генераторы
Фото: ЕРА

На Запорожской атомной электростанции возобновилось внешнее электроснабжение, которое было прервано после утренних обстрелов. Об этом 12 октября в Twitter сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Утром 12 октября "Энергоатом" проинформировал, что российские войска повредили подстанцию "Днепровская" в Днепропетровской области, обеспечивающую энергоснабжение ЗАЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы, но оккупанты не пропускали на территорию станции машины с запасом топлива для них.

По данным Гросси, электроснабжение ЗАЭС возобновилось. Он заявил о необходимости создания безопасной зоны вокруг ядерного объекта.

"Оператор Запорожской АЭС сообщает, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, что подчеркивает, насколько нестабильна ситуация. Нам нужна зона защиты как можно скорее",  – отметил он.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" заявил о полной остановке ЗАЭС. Ночью (в 3.41) энергоблок №6 ЗАЭС был отключен от энергосети.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Теги: электроснабжение, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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