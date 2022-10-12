На ЗАЭС возобновили внешнее энергоснабжение после утренних обстрелов – МАГАТЭ

Утром 12 октября "Энергоатом" проинформировал, что российские войска повредили подстанцию "Днепровская" в Днепропетровской области, обеспечивающую энергоснабжение ЗАЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы, но оккупанты не пропускали на территорию станции машины с запасом топлива для них.

По данным Гросси, электроснабжение ЗАЭС возобновилось. Он заявил о необходимости создания безопасной зоны вокруг ядерного объекта.

"Оператор Запорожской АЭС сообщает, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, что подчеркивает, насколько нестабильна ситуация. Нам нужна зона защиты как можно скорее", – отметил он.