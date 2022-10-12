Глава МАГАТЭ возвращается в Киев после встречи с Путиным

"Работа по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается", – заявил он.

Гросси приезжал в Киев 5 сентября. После этого он встретился с Путиным в Санкт-Петербурге 11 сентября. Обсуждалась ситуация с Запорожской атомной электростанцией.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. По словам Гросси, четверо представителей МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС постоянно.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.