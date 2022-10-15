В больницы на оккупированных территориях поступает большое количество раненых военных РФ, смертность достигает 50% – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. Так, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены", – говорится в сообщеннии.

Генштаб со ссылкой на информацию от местных жителей сообщил, что гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест.

"Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%", – добавили в пресс-центре.