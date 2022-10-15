На Донбассе украинская армия отбила атаки оккупантов на трех направлениях – Генштаб ВСУ

"Подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово на краматорском направлении, Яковлевка, Берестовое, Бахмут, Бахмутское и Опытное на бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты на этих направлениях и на других участках линии столкновения ведут стрельбу из танков и минометов, а также из ствольной и реактивной артиллерии.

"Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей", – отметили украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)