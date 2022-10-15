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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе украинская армия отбила атаки оккупантов на трех направлениях – Генштаб ВСУ

Атаки оккупантов ВСУ отбили, отметили в Генштабе
Атаки оккупантов ВСУ отбили, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты безуспешно пытались наступать на Донбассе в районе 11 населенных пунктов. Об этом проинформировал 15 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово на краматорском направлении, Яковлевка, Берестовое, Бахмут, Бахмутское и Опытное на бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты на этих направлениях и на других участках линии столкновения ведут стрельбу из танков и минометов, а также из ствольной и реактивной артиллерии.

"Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей", – отметили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0GKZkpGETWgroc5UxpXF4DddDw3bA9KLYJGV5r5eQDDLNCw6ijvqAuMkCMs6mfpqvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, армия, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, Краматорск, Марьинка, Красногоровка, артиллерия, вторжение, Опытное, ВСУ, Невельское, война России против Украины, Бахмут, миномет, российские оккупанты
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