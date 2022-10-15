На Донбассе украинская армия отбила атаки оккупантов на трех направлениях – Генштаб ВСУ

"Подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово на краматорском направлении, Яковлевка, Берестовое, Бахмут, Бахмутское и Опытное на бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты на этих направлениях и на других участках линии столкновения ведут стрельбу из танков и минометов, а также из ствольной и реактивной артиллерии.
"Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей", – отметили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.