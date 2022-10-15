ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Иранские "шахеды" скоро будут падать чаще". Украинцы собрали 150 млн грн на противодронную систему

Система, на которую украинцы собирали деньги, "ослепляет" дроны
Система, на которую украинцы собирали деньги, "ослепляет" дроны
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Украинцы собрали 150 млн грн на противодронную систему менее чем за двое суток. Об этом вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

Он отметил, что целью было собрать 100 млн. 

"Спасибо за каждый донат. 1тыс. эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии "Азовстали" с надписью "Вірю в ЗСУ", 100 из которых лично подписал [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный разыграем уже вскоре. Результаты опубликует [сооснователь Monobank] Олег Гороховский в своем Telegram-канале "ОГо" завтра в 17.00. Еще раз спасибо всем, кто донатил. Благодаря вам иранские "шахеды" скоро будут падать чаще, а объекты критической инфраструктуры страны будут более защищены!" – написал он. 

Monobank, украинский блогер Игорь Лаченков и фандрайзинговая платформа United24 объявили благотворительный сбор на две специальные системы противодействия дронам под кодовым названием "ловец "шахидов" 14 октября. 

Пожертвования собирали на "банки" Monobank Гороховского и Лаченкова. 

Гороховский рассказывал, что один "ловец" стоит около 50 млн грн. "Это такая фигня, которая делает дрон слепым, он пытается подняться на безопасную высоту, а дальше сбивается нашим ПВО. Такие системы стоят на вооружении НАТО", – отмечал он. 

По данным банкира, среди жертвователей – сотни детей. 

"475 детей младше 14 лет приняли участие в сборе. Максимальный донат – Максим, 8 лет. 3000 грн. Даже не знаю радоваться этому или огорчаться, но точно распирает гордость!" – написал он вечером 14 октября, почти за сутки до завершения сбора. 

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожертвование, ПВО, благотворительность, беспилотники, война России против Украины, Олег Гороховский, Валерий Залужный, Михаил Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (305378)
2
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (99087)
3
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео (71822)
4
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон (51661)
5
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил (42179)
6
"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото (38876)
7
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе (37579)
8
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (34349)
 
 
 
 