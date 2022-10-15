"Иранские "шахеды" скоро будут падать чаще". Украинцы собрали 150 млн грн на противодронную систему

Он отметил, что целью было собрать 100 млн.

"Спасибо за каждый донат. 1тыс. эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии "Азовстали" с надписью "Вірю в ЗСУ", 100 из которых лично подписал [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный разыграем уже вскоре. Результаты опубликует [сооснователь Monobank] Олег Гороховский в своем Telegram-канале "ОГо" завтра в 17.00. Еще раз спасибо всем, кто донатил. Благодаря вам иранские "шахеды" скоро будут падать чаще, а объекты критической инфраструктуры страны будут более защищены!" – написал он.

Monobank, украинский блогер Игорь Лаченков и фандрайзинговая платформа United24 объявили благотворительный сбор на две специальные системы противодействия дронам под кодовым названием "ловец "шахидов" 14 октября.

Пожертвования собирали на "банки" Monobank Гороховского и Лаченкова.

Гороховский рассказывал, что один "ловец" стоит около 50 млн грн. "Это такая фигня, которая делает дрон слепым, он пытается подняться на безопасную высоту, а дальше сбивается нашим ПВО. Такие системы стоят на вооружении НАТО", – отмечал он.

По данным банкира, среди жертвователей – сотни детей.

"475 детей младше 14 лет приняли участие в сборе. Максимальный донат – Максим, 8 лет. 3000 грн. Даже не знаю радоваться этому или огорчаться, но точно распирает гордость!" – написал он вечером 14 октября, почти за сутки до завершения сбора.